Pacheco: «Nunca lo he querido, nunca lo he pedido ni he aspirado a ser presidente»

El PP de Almería encara en estas semanas cambios de calado y, sobre todo, inesperados. Apenas tres días después de que el ya expresidente provincial ... Javier Aureliano García Molina fuera detenido por la Unidad Central Operativa(UCO) de la Guardia Civil en su domicilio, Ramón Fernández-Pacheco fue designado por los suyos como presidente del PP de Almería. Un nombramiento que, no obstante, se veía venir desde el mismo martes en que se ejecutaron registros en la Diputación Provincial, cuando desde Sevilla confirmaron que sería él quien actuaría como presidente en funciones. Secretario general de García Molina, confiesa a IDEAL ALMERÍA que sus objetivos 'a priori' eran otros.

–¿Estaba en sus planes, se entiende que no de esta manera, llegar en algún momento a presidir el PP de Almería?

–No, no. Nunca lo he querido, nunca lo he pedido, ni he aspirado a ser presidente. La verdad que llevo muchos años teniendo responsabilidades orgánicas dentro del partido. Llevo, creo que son seis años ya de secretario general de mi partido en Almería. Pero mi carrera estaba más en Andalucía que en Almería, esa es la verdad. He sido vicesecretario general del PP de Andalucía, portavoz del PP de Andalucía, en el último congreso me acababan de nombrar, otra vez, vicesecretario general. Pero bueno, es verdad que, al final, el partido en Almería necesitaba que alguien diera un paso al frente para afrontar esta situación.

–Y ha sido usted.

–El presidente Juanma Moreno, en primer lugar, ha confiado en mí y, luego, lo ha hecho el resto de la junta directiva del PP de Almería. Así que, con toda la determinación del mundo, espero estar a la altura y, también, con la ilusión que tiene dirigir mi partido, en el que llevo militando ya 24 años.