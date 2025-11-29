Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheco: «Nunca lo he querido, nunca lo he pedido ni he aspirado a ser presidente»

Su nombramiento se veía venir desde el mismo martes en que se ejecutaron registros en la Diputación Provincial de Almería

Alicia Amate

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:39

Comenta

El PP de Almería encara en estas semanas cambios de calado y, sobre todo, inesperados. Apenas tres días después de que el ya expresidente provincial ... Javier Aureliano García Molina fuera detenido por la Unidad Central Operativa(UCO) de la Guardia Civil en su domicilio, Ramón Fernández-Pacheco fue designado por los suyos como presidente del PP de Almería. Un nombramiento que, no obstante, se veía venir desde el mismo martes en que se ejecutaron registros en la Diputación Provincial, cuando desde Sevilla confirmaron que sería él quien actuaría como presidente en funciones. Secretario general de García Molina, confiesa a IDEAL ALMERÍA que sus objetivos 'a priori' eran otros.

