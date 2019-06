Pacheco dibuja un gobierno con diez áreas que aúpa a la independiente Cobos a la gestión de de los servicios básicos Mar Vázquez, Ana Martínez Labella, Juanjo Alonso y Carlos Sánchez serán los nuevos tenientes de alcalde MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Lunes, 17 junio 2019, 12:12

Ramón Fernández-Pacheco ha desenfundado su libreta azul -una carpetilla con la identidad corporativa del Ayuntamiento- y ha relatado ante los medios lo que a su juicio es una «estructura lógica que atiende a la prestación de servicios y a la cercanía al ciudadano». Un nuevo modelo de estructura que deposita la mayor parte del peso competencial sobre las candidatas número tres y cuatro de su candidatura, Margarita Cobos y María Vázquez, y que mantiene en la cartera urbanística a Ana Martínez Labella. «Es importante que empiece a rodar, que en un periodo de tiempo breve los concejales se adapten a sus necesidades. El ciudadano no va a notar periodo adaptación sino mejora prestación servicios», ha dicho el regidor, que ha confesado asimismo que está «contento» de esta estructura y «satisfecho» del equipo que le acompaña. A partir de ya, ponerse a trabajar por Almería.

Según ha enumerado el regidor, las nuevas responsabilidades y sus delegados son las siguientes:

Presidencia y planificación (incluye los servicios municipales de contratación, asesoria jurídica, alcaldía, secretaría de pleno, transparencia, administración electrónica, ciudad inteligente, aplicaciones municipales, proyectos europeos y fondos Edusi): María del Mar Vázquez Agüero.

Economía y gestión pública (en esta delegación se integran las políticas de economía, empleo, recursos humanos y promoción empresarial). «Queremos que haya una mayor promoción empresarial, que Almería sea más atractiva para que se implanten empresas, para lo que es crucial desarrollar el elemento de la competitividad», confesaba Pacheco. Su encargado será Juanjo Alonso.

Urbanismo e infraestructuras (en cuyo seno se integrarán la Gerencia municipal de Urbanismo y gran parte de las políticas de Fomento, la parte de obra pública, tanto en vía pública como en municipales): Ana Martínez Labella.

Promoción de la ciudad (que integra las políticas de turismo, comercio, museos de la ciudad, Semana Santa y playas): Carlos Sánchez «y López por parte de madre», dijo bromeando el regidor, Pacheco.

Sostenibilidad ambiental (sua parte de la antigua Delegación de Servicios Municipales y políticas de salud y consumo, así como de Fomento, con áreas de parques y jardines, ciclo integral del agua, limpieza, residuos, reciclaje, alumbrado y políticas de animales). Será asumimda por la independiente Margarita Cobos.

Familia, igualdad y participación ciudadana (en la cual se integran todas las políticas se asuntos sociales, igualdad, mujer y participación vecinal) quedará en manos de Paola Laynez.

Cultura y educación (lo que incluye, por ejemplo, la organización de la Feria y Fiestas), estará a cargo de Diego Cruz.

Seguridad y movilidad estará bajo el timón de María del Mar García Lorca.

Agricultura y Deportes seguirá bajo los mandos de Juanjo Segura.

Por último, un área de nueva creación y diseño, denominada Servicios municipales, tendrá la gestión ordinaria del mantenimiento ciudad, fuentes, limpieza de instalaciones interiores municipales, de la brigada de mantenimiento y de cementerios. Al frente queda María Sacramentos Sánchez.

Al margen de esto, Pacheco reveló que la portavocía del equipo de gobierno recaerá, como hasta el momento, en Mar Vázquez, que será también teniente de alcalde junto a sus compañeros de la pasada corporación Juanjo Alonso, Ana Martínez Labella y Carlos Sánchez. Por su parte, los regidores Javier Aureliano García y Manuel Guzmán, pasarán a la Diputación Provincial de Almería, de cuyo gobierno tendrán -previsiblemente- delegación.

Serán un total de diez áreas delegadas que Pacheco calificó como «compensadas, con reparto competencial lógico» y que, a su juicio, «vienen a introducir un componente de modernidad en cuanto a gestión que se traducirá en una mejor prestación de servicios públicos y atención a ciudadano».

Mano tendida a Vox y Ciudadanos

El regidor insistió en que su intención es que esta semana quede resuelto la mayor parte de la nueva estructura y forma de funcionar del ayuntamiento, algo en lo que también requiere del acuerdo con otras formaciones -como, por ejemplo, para otorgar cuotas de personal o liberaciones laborales para los regidores-. «Lo dije en el discurso y lo repito. Estoy agradecido a nivel personal y en representación del PP por el respaldo tan importante recibido el sábado, el voto favorable de Vox y Cs. Entiendo que es un voto de confianza al proyecto y a la persona que no es gratuito ni hueco. Ni pretendo que lo sea», argumentaba esta mañana.

Está previsto que esta semana haya ya algunas reuniones con portavoces para cerrar estos temas de funcionamiento que en cualquier caso sitúan a Vox y a Cs como socios prioritarios. «Nos hemos comprometido con Vox y Cs en revisar la gestión del Ayuntamiento, repasar programas, ver en qué medida aplicar medidas con el mayor respaldo posible», dijo. Pero también mencionó a Podemos y PSOE, cuyas medidas «no tienen que ver con ideología» en «gran parte de los casos».

Uno de los regidores de Vox, Juan Francisco Rojas, observó gran parte de la rueda de prensa desde un lateral de la sala. Preguntado el regidor sobre si es que tenía hoy una reunión con él, se mostró, Pacheco, sorprendido. «No, no, no teníamos cita, bastante con las que he tenido esta mañan con mis concejales». No en vano, hoy Pacheco citó a sus diez concejales con cartera, uno a uno, para revelarles la responsabilidad de gobierno que quería delegarles. Se han enterado de ellas minutos antes de la comparecencia de prensa.