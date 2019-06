Pacheco comienza las negociaciones con la intención de gobernar en minoría Los candidatos a la investidura del PP, Ramón Fernández-Pacheco, y del PSOE, Adriana Valverde. / S. G. H. El PSOE rectifica y presentará su candidatura a la investidura «para dar voz» a los almerienses que les han votado SERGIO GONZÁLEZ HUESO Miércoles, 5 junio 2019, 00:04

La política volvió ayer a inundar los pasillos del Ayuntamiento de Almería con la primera ronda de contactos entre los candidatos electos en los pasados comicios del '26M'. Desde las 11 de la mañana, el alcalde en funciones, el popular Ramón Fernández-Pacheco, en su rol de ganador de las elecciones municipales fue recibiendo uno a uno a los portavoces de la futura oposición con el objetivo de trasladarles su convencimiento de que el mandato de los almerienses ha sido claro: que gobierne un PP con la mano tendida.

Una vez ha finalizado el periodo electoral y la consiguiente campaña, los ánimos belicosos entre las opciones políticas se han calmado. La cordialidad fue la nota predominante de unas pequeñas reuniones que en algunos casos discurrieron de forma «agradable», parafraseando a la representante de Podemos, Carmen Mateos, quien debutaba en estas lides junto a su homólogo de VOX, Joaquín Pérez de la Blanca.

Pacheco, que había dicho antes de las elecciones que se reuniría con todo el mundo por el bien de los almerienses, aprovechó la ronda de contactos para trasladar su intención de seguir gobernando el Consistorio almeriense en minoría. Es la fórmula que más le gusta y gracias a los números (se quedó a un concejal de la mayoría absoluta y el siguiente partido no podría sumar aunque quisiera) se puede aventurar sin dificultades a través de pactos puntuales mirando a derecha e izquierda. Ayer tocaba hablar de su investidura, y aunque no arrancó de sus acompañantes de sillón ningún compromiso a su favor, es previsible que no haya obstáculos insalvables para que le devuelvan el bastón de mando el próximo 15 de junio.

Ahora bien, aunque se siente respaldado por el apoyo mayoritario de los almerienses tras obtener cerca de 34.000 votos, su candidatura desde ayer no será la única que se presente. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Adriana Valverde, tras su reunión con Pacheco mostró su intención de plantar batalla simbólica al Partido Popular. Y lo hará en contra de lo que ella mismo declaró en la noche electoral. En una comparecencia pública efectuada en las puertas del Ayuntamiento, Valverde confirmó que su formación, tras valorarlo, cambia de opinión y sí, presentarán sus credenciales el día de la toma de posesión para dar voz a los «24.000 almerienses» que apoyaron su proyecto, dijo Adriana Valverde.

La representante del PSOE fue la primera que dialogó con el alcalde en funciones. Pasó a las 11 horas a la sala de juntas del Ayuntamiento y estuvo alrededor de media hora departiendo con un Pacheco que recibió a continuación a Miguel Cazorla, de Ciudadanos, formación que a nivel nacional ya ha marcado la línea a seguir en cuanto a pactos: el socio preferente será el Partido Popular. Teniendo en cuenta esta decisión nacional y que en Almería durante la última Corporación ambas formaciones ya protagonizaron acuerdos importantes para la gobernación, es previsible que Cs dé su apoyo a Pacheco o, como mínimo, se abstenga de cara a su investidura. A partir de ahí, todo es posible y dependerá de las negociaciones supramunicipales entre ambas formaciones políticas. Si el futuro gobierno de Almería es en minoría o en coalición se sabrá más adelante.

De momento, el líder del Grupo municipal de Cs negó que ayer se trataran estos asuntos y en todo caso instó a los medios a esperar a que el comité de pactos nacionales de su partido se pronuncie una vez le hagan llegar las primeras concreciones. Desde luego ayer no hubo demasiadas. Desde VOX apelaron a mantener estos encuentros tras la reunión que mantuvo su portavoz, Joaquín Pérez de la Blanca, con Fernandez-Pacheco. Aunque todo no ha hecho más que comenzar, el candidato de derechas hizo un ejercicio de realismo frente a los medios. Lejos de regalar un apoyo explícito al PP, lo que sí recordó el de VOX es la diferencia de apoyo existente entre ambas formaciones (unos 26.000 votos a favor de los populares) y cómo esta va a influir en las futuras negociaciones.

Aunque a expensas de que haya nuevos encuentros para ir confrontando programas electorales, De la Blanca descartó presentarse a la investidura así como una posible y futura solicitud a Pacheco para entrar en el Gobierno local a cambio de su apoyo para los próximos cuatro años.

Por su parte, Carmen Mateos, quien será la única representante de Podemos en el pleno de Almería, desterró la idea de que las políticas municipales atiendan a colores políticos y no al interés general. De ahí que se encontrara en sintonía con un Pacheco que no se ha cansado de repetir dicha idea en los últimos meses. Aparte de esta coincidencia y a pesar de que Mateos llegó a decir tras la reunión que tienen que estudiar qué votará el 15 de junio, la representante de Podemos negó a IDEAL por la tarde que apoyará la investidura del Partido Popular al estar en las antípodas ideológicas.