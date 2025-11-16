Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La endocrina María José Jiménez, del Hospital Vithas Almería. R. I.

«Ozempic es eficaz en diabetes y pérdida de peso, pero no hace milagros»

El Día Mundial de la Diabetes pone de relieve la prevención, los factores de riesgo y los últimos avances en el tratamiento de esta enfermedad

David Roth

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:26

Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una fecha destinada a recordar la magnitud de una enfermedad que afecta ya ... a millones de personas en el mundo y cuya prevalencia continúa creciendo. En Almería, donde los índices de sobrepeso y obesidad siguen siendo elevados, la preocupación es especialmente visible en las consultas. La endocrina María José Jiménez, especialista del Hospital Vithas Almería, analiza la situación actual, los factores que están impulsando el aumento de casos y los avances que están transformando el abordaje de la diabetes.

