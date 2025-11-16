«Ozempic es eficaz en diabetes y pérdida de peso, pero no hace milagros»

Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una fecha destinada a recordar la magnitud de una enfermedad que afecta ya ... a millones de personas en el mundo y cuya prevalencia continúa creciendo. En Almería, donde los índices de sobrepeso y obesidad siguen siendo elevados, la preocupación es especialmente visible en las consultas. La endocrina María José Jiménez, especialista del Hospital Vithas Almería, analiza la situación actual, los factores que están impulsando el aumento de casos y los avances que están transformando el abordaje de la diabetes.

–¿Qué es exactamente la diabetes y cuántos tipos existen?

–La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, ya sea por falta de producción de insulina, por una mala acción de esta o por ambas cosas. Los tipos más frecuentes son la diabetes tipo 1, de origen autoinmune y con ausencia total de insulina, que suele aparecer en personas jóvenes aunque puede debutar a cualquier edad; y la diabetes tipo 2, asociada a resistencia a la insulina y a un fallo progresivo de las células beta. Representa alrededor del 90% de los casos en adultos y, debido a la obesidad infantil, cada vez la vemos más en niños. Existen también otros tipos, como la diabetes gestacional, la secundaria a fármacos o enfermedades pancreáticas y algunas formas monogénicas.

–¿Por qué es importante dedicar un día mundial a esta enfermedad?

–Porque ayuda a aumentar la concienciación, promover la detección precoz y reforzar el acceso a tratamientos. También sirve para educar en prevención. Además, la fecha conmemora el nacimiento de Frederick Banting, uno de los descubridores de la insulina, y permite coordinar campañas globales de sensibilización.

–¿Cuál es la situación actual en España y en Almería? ¿Está aumentando la incidencia?

–La prevalencia en adultos se sitúa en torno al 13–14% según estudios recientes. Desde los años 90 ha habido un aumento muy marcado, aunque en los últimos años parece haberse estabilizado, pero en valores absolutos sigue siendo muy alta. Esto se debe a factores como la obesidad, el sedentarismo y el envejecimiento poblacional. Andalucía es una de las comunidades con mayor prevalencia, y en Almería los estudios locales muestran cifras igualmente elevadas, muy condicionadas por la alta tasa de sobrepeso y obesidad.

–¿Qué factores están influyendo en este aumento, especialmente en nuestra provincia?

–El abandono paulatino de la dieta mediterránea y la adopción de patrones alimentarios más occidentalizados, ricos en productos ultraprocesados y azúcares refinados. También el sedentarismo y factores socioeconómicos como la desigualdad educativa o de renta. En Almería, además, hay una población trabajadora muy vinculada a la agricultura con horarios y condiciones que dificultan seguir una alimentación adecuada o practicar ejercicio, lo que contribuye al riesgo.

–¿Se está convirtiendo la desigualdad socioeconómica en un factor clave en el aumento de la diabetes?

–En parte, sí. Las poblaciones con menor acceso a educación nutricional o con niveles socioeconómicos más bajos tienen más dificultad para mantener hábitos saludables. Si a eso se suma un entorno laboral exigente y horarios irregulares, como ocurre en algunos sectores agrícolas, es más probable recurrir a alimentos menos saludables y tener menos tiempo para la actividad física.

–¿Cuáles son los hábitos más efectivos para prevenir la diabetes tipo 2?

–Mantener un peso adecuado, seguir una alimentación basada en la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, legumbres y baja en azúcares simples, realizar ejercicio físico de forma regular y evitar el sedentarismo. También es fundamental dormir bien, reducir el estrés y evitar el tabaco. Todo contribuye a disminuir la resistencia a la insulina.

–¿Qué señales de alerta deberían llevar a una persona a consultar con un especialista?

–Sed excesiva, orinar con mucha frecuencia, pérdida de peso inexplicable, cansancio muy marcado, infecciones de repetición, sobre todo urinarias o por hongos, o heridas que cicatrizan mal. También deben vigilarse los pacientes con antecedentes familiares, obesidad importante o factores de riesgo cardiovascular. En muchos casos se detecta en una analítica rutinaria, por lo que el cribado en personas de riesgo es fundamental.

–En cuanto a los avances médicos, ¿qué novedades están marcando la diferencia?

–Muchísimas. En diabetes tipo 2, los análogos de GLP-1, como semaglutida u otros de nueva generación, no solo mejoran el control glucémico, sino que producen pérdidas de peso significativas y han demostrado beneficios cardiovasculares. En algunos casos, a altas dosis, la pérdida de peso que logran es comparable a la de una cirugía bariátrica. También están los inhibidores de SGLT2, con beneficios cardiovasculares y renales. En diabetes tipo 1, la monitorización continua de glucosa y los sistemas integrados de bomba de insulina en circuito cerrado han supuesto un salto enorme en control y autonomía.

–¿Qué opina sobre el uso extendido de fármacos como Ozempic para perder peso?

–Estos fármacos, como Ozempic y otros análogos, son muy eficaces tanto para mejorar el control glucémico como para favorecer una pérdida de peso significativa. Pero es importante recordar que no son milagros. Funcionan mientras se utilizan y, si no se acompaña de cambios reales en los hábitos de vida, es probable que al dejarlos se recupere parte del peso perdido. Lo ideal es que siempre estén indicados y supervisados por un especialista, integrados dentro de un plan que incluya dieta saludable y ejercicio. Cuando el paciente está bien asesorado y se compromete con esos cambios, la pérdida de peso puede mantenerse a largo plazo y los beneficios son muy notables..

–Cómo están cambiando las nuevas tecnologías el control de la enfermedad?

–De forma radical. La monitorización continua de glucosa, las bombas en lazo cerrado, las apps y los sistemas basados en algoritmos están permitiendo reducir hipoglucemias, mejorar el control y ofrecer más autonomía. Los pacientes viven más tranquilos y con menos incertidumbre.

–¿Qué retos quedan por delante?

–El principal es el acceso equitativo. No todos los pacientes pueden beneficiarse por igual de los fármacos innovadores o de la tecnología, bien por motivos económicos o por diferencias entre centros. También es clave reforzar la educación diabetológica y el autocuidado. Y no debemos olvidar la salud mental: ansiedad o depresión pueden aparecer tras el diagnóstico, especialmente en diabetes tipo 1, y es necesario ofrecer recursos adecuados. Por último, garantizar la sostenibilidad del sistema ante el coste creciente de tratamientos y tecnología.