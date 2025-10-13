El otoño comienza en Almería con sabor a verano, mientras ya ha nevado en algunos puntos de España Las primeras nieves han llegado a Los Pirineos coincidiendo con el inicio del otoño y un frente frío que entró el pasado fin de semana por el noroeste del país, mientras en la capital almeriense el termómetro sigue rondando los 30 grados y se anuncia un 'Veranillo de San Miguel'

Que Almería es el lugar 'donde el sol pasa el invierno' es una frase que ya conocen la mayoría de los almerienses y que, un año más, sigue confirmándose. El contraste climático con el resto de España vuelve a hacerse patente, con unos días de intenso calor en esta semana, mientras en algunas zonas del país ya han caído los primeros copos de nieve. Ha sido el Pirineo catalán donde han caído ya las primeras nieves de la temporada nada más comenzar el otoño, mientras en Almería los días siguen recordando más al verano que a otra cosa, con temperaturas que rozan los 30 grados.

El cambio de estación ha traído la primera estampa blanca en las montañas en el norte del país. En Baqueira Beret, una de las estaciones de esquí con más capacidad de la península, las precipitaciones han sido en forma de nieve en cotas altas, adelantando la sensación invernal que ya se percibe en buena parte del norte español. Esta imagen contrasta con la de la mayoría de la geografía almeriense, destacando la capital, donde los días siguen siendo calurosos, a lo que se une una alta humedad que aumenta la sensación de sofoco.

Un frente frío que no llegó

La semana pasada se anunciaba la entrada de un frente frío por el noroeste peninsular, que apuntaba a un descenso generalizado de temperaturas. Sin embargo, ese cambio apenas se dejó sentir en Almería. Aunque en algunos puntos de Andalucía y Murcia las lluvias fueron protagonistas, en la provincia almeriense el calor se resistió a marcharse, dejando días de bochorno y cielos ligeramente cubiertos sin apenas alivio térmico.

En la capital, los termómetros han rondado los 30 grados en pleno arranque otoñal, con un ambiente que recordaba más a agosto que a finales de septiembre. En el interior, las temperaturas han sido algo más suaves, pero sin llegar a registrar descensos notables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado avisos por lluvias en jornadas pasadas, aunque finalmente no se produjeron fenómenos reseñables.

Ahora llega el 'Veranillo de San Miguel'

De cara a los próximos días, la previsión meteorológica anuncia un nuevo repunte de las temperaturas, lo que se conoce popularmente como el 'Veranillo de San Miguel'. Este episodio, que suele producirse a finales de septiembre, traerá un ambiente estable y cálido que prolongará la sensación veraniega en la costa almeriense.

En definitiva, mientras el otoño empieza a asentarse en buena parte del país, Almería sigue disfrutando de una tregua soleada y cálida, a la espera de que un ambiente más fresco y, sobre todo, las lluvias se decidan a llegar, a este contexto de pantanos a unos niveles mínimos.

