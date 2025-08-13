Óscar Puente se reafirma sobre la fecha del AVE: en 2027 se podrá viajar de Almería a Francia El ministro de Transportes visita junto al ministro de Presidencia las obras del viaducto de Los Feos, uno de los más extensos del trazado para la llegada de la Alta Velocidad a la provincia

Alicia Amate Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:00 | Actualizado 15:44h.

Agosto es sinónimo de vacaciones y, en Almería, además, de visita ministerial. Cinco años lleva el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, haciendo un hueco en su agenda estival para pasar revista en alguno de los múltiples emplazamientos en los que se desarrollan las obras para la llegada de la Alta Velocidad a la provincia almeriense. En las últimas dos ocasiones, además, se ha sumado su homólogo de Transportes, Óscar Puente, máximo responsable de la infraestructura llamada a solucionar uno de los problemas más graves de Almería: las conexiones.

Con «menos calor que otros años», se comentaba entre los no pocos asistentes, Bolaños y Puente han visitado este miércoles las actuaciones que se realizan en el viaducto de Los Feos, en el término municipal de Sorbas, incluidas en el tramo Los Arejos-Níjar. Una actuación, ha destacado Puente, que alcanza ya el 97% de ejecución y que cuenta con una inversión de 33,6 millones de euros.

El viaducto de Los Feos cuenta con 906 metros de longitud, 17 vanos, 16 pilas que alcanzan hasta 40 metros de altura. Se trata del más largo de los 11 en marcha en el mismo tramo, que en total ocupa 17,8 kilómetros y está ejecutado ya al 85% tras una inversión de 165 millones. Una vez finalizada esta obra, este viaducto se culminará con todas las instalaciones. De hecho, el Ministerio ya trabaja en el procedimiento para la contratación de las vías y las señalizaciones y comunicaciones de todo el trazado de Alta Velocidad.

En esta visita a Almería, tras valorar positivamente el estado de Los Feos, el ministro de Transportes ha sacado pecho en su visita por la marcha de las obras para la llegada del AVE a Almería y ha vuelto a hablar de 2027 como fecha para que sea una realidad. «Espero que el tiempo lo confirme, que en el año 2027 una persona podrá coger un tren en Almería y llegar a la frontera con Francia en un tren de alta velocidad sin pasar por Madrid y sin transbordos», ha aseverado- repitiendo una afirmación que lanzó a comienzos de este año- al ser preguntado sobre las fechas que baraja el Gobierno del fin del trazado del Corredor Mediterráneo.

Eso sí, se ha alejado del horizonte de 2030 para ello y ha incidido en que la posibilidad de viajar en AVE entre Almería y Francia no significa que la línea ferroviaria del Mediterráneo esté concluida según su concepción inicial.

Sobre el estado de las obras que tocan directamente a los almerienses, las del tramo entre Almería y Murcia, ha destacado el ministro Puente que se trata de un «eje estratégico» del Corredor y que ya se encuentra al 67% de ejecución total, con más de 2.400 millones de euros invertidos. «Están finalizados o en construcción todos los tramos de la plataforma», ha asegurado, incidiendo en que también se avanza en el siguiente y crucial paso: la instalación de las vías. A este respecto, ha abundado en la adjudicación por más de 11 millones de euros de las obras de la base y acopio de balastro, que se ubicará en el barrio del Puche para el montaje de los 140 kilómetros de vía entre Lorca y Almería.

La Alta Velocidad entre Almería y Murcia, que permitirá la circulación de todo tipo de trenes de ancho estándar, va a serviri para fortalecer «la posición de España en la red transeuropea», ha vaticinado el ministro, quien, además, ha puesto en valor las 13 estaciones que se contará en el trazado incluido en el Corredor Mediterráneo. «Cuando el corredor esté completo, el 97% de los habitantes del eje mediterráneo vivirá a menos de una hora en una estación de alta velocidad», ha defendido Puente, incidiendo en que «en el caso de Almería, se dará servicio a en torno a 700.000 personas», los habitantes totales de la provincia, de los que «medio millón» tendrán una estación de Alta Velocidad a «media hora» en coche. «A una hora», ha puntualizado, estarán prácticamente todos los residentes en la provincia.

Con 2027 como objetivo, hasta que el tiempo de o quite la razón al Gobierno de coalición actual lo único a lo que puede agarrarse es al ritmo que avanzan los tramos y las inversiones que se realizan en ellos. Óscar Puente ha defendido que, desde que llegó al Ministerio, se han invertido más de 460 millones de euros en la provincia de Almería. Solo el año pasado, según ha dicho, fueron 370, «lo que supone multiplicar por 15 lo invertido en 2017», cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy. Una etapa en la que, ha insistido, se acabó por tapiar túneles del trazado de Alta Velocidad.