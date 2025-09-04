Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Óscar Puente atribuye las incidencias en los trenes a las obras de la línea Sevilla- Madrid

El ministro asegura que la actuación de renovación de la línea, que ha alargado los tiempos de viaje del Alvia de Almería entra ya en la fase final

Sandra Martínez

Almería

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:46

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atribuye las incidencias en los trenes de Andalucía a las obras que se desarrollan en la línea Madrid-Sevilla. Así lo señaló ayer en una comparecencia en la Comisión de Transportes del Consejo de los Diputados. En su intervención, a petición propia, hizo balance sobre los retrasos y cancelaciones ferroviarias registradas en los últimos meses.

En referencia a la situación en Andalucía, Puente vinculó las obras en la línea Madrid-Sevilla con las incidencias. Esta línea fue la primera estrenada en el país, en el año 1992, y durante los últimos años se somete a una renovación profunda en la que se han invertido 705 millones.

Aunque los trabajos se desarrollan durante la noche, esas obras han obligado a cambiar los tiempos de paso de los trenes, reduciendo la velocidad a la que pueden circular por algunos tramos. Esto ha alargado los tiempos de viaje de los Alvia con origen o destino en Huércal de Almería, tras varias reprogramaciones de los horarios.

«Se ha compatibilizado el servicio con la mejora de la línea, pero la parte negativa es que la conciliación de las obras y la prestación del transporte ocasiona molestias, incidencias e inconvenientes no previstos», señaló Puente en la comparecencia.

El ministro detalló que, al reanudarse el funcionamiento tras la noche, se ven alteradas la infraestructura y los sistemas de seguridad, lo que provoca incidencias que empeoran el servicio. No obstante, también indicó que las obras de mejora están ya en la fase final, en el proceso de migración del sistema de seguridad.

Una vez que concluyan será posible reestructurar de nuevo los horarios y se reducirá el número de incidencias que afectan a la línea por la que circulan todos los trenes de alta velocidad con origen o destino Andalucía.

A nivel general, Puente atribuyó los retrasos a la antigüedad del parque móvil y a elementos externos como los incendios, fenómenos meteorológicos o robos de cable.

En Almería se han registrado varias incidencias en las últimas semanas. El sábado, una doble incidencia registrada en Ciudad Real afectó a veinte conexiones entre Madrid y Andalucía, entre ellas al Alvia de Alvia de Almería. Un vagón de tren que conectaba Almería con Madrid, con parada en Granada, Antequera y Córdoba, se incendiaba en la zona de Castilla-La Mancha, a la altura de la localidad de Argamasilla de Calatrava. Esta incidencia obligó a interrumpir momentáneamente el tráfico ferroviario entre Madrid y el sur. El pasado 10 de agosto, hubo una incidencia en el Avant que realizaba la ruta entre Sevilla y Granada, que se quedó detenido en la vía.

