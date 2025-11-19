Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que Óscar Liria, el que fuera exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, hasta ... su detención por el 'caso Mascarillas' en 2021, está entre los investigados dentro de la segunda fase que suma a cinco detenidos y tres investigados.

Este nuevo capítulo del entramado, bajo secreto de sumario, trata esclarecer presuntas 'mordidas' en contratos irregulares a través de la Diputación de Almería por los que se habrían obtenido el cobro de comisiones.

Liria se suma como investigado en este nuevo episodio mientras que el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, han pasado la noche en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, según ha confirmado IDEAL, tras los distintos registros desarrollados el martes a primera hora de la mañana.

Los detenidos, a los que se une también el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, van a pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que instruye la causa principal en la que Giménez y Sánchez ya se encontraban bajo investigación judicial. También fueron arrestados el hijo del alcalde de Fines -detenido en junio de 2021 durante la primera fase de la operación-, un técnico de Obras Públicas de la Diputación. También hay dos empresarios investigados, de los que se desconoce la identidad.

En sobres y prendas de vestir

Óscar Liria fue uno de los detenidos en 2021 en el marco de la Operación Lúa. Los investigadores calcularon que habría podido llegar a cobrar entre 200.000 y 400.000 euros en presuntas comisiones ilegales. En su casa se encontraron unos 26.000 euros repartidos en diversos sobres y prendas de vestir y, en casa de sus padres, cerca de 32.000 euros más.

En abril de 2024, cuando Liria declaró en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, negó haber cobrado ninguna comisión por la adjudicación del contrato de mascarillas. «Nunca, jamás, ni en este contrato ni en ningún otro en los 12 años en los que tuve el honor de ser diputado. No solo no he cobrado una comisión, sino que no he pedido ni tan siquiera un favor», refirió entonces el exvicepresidente tercero de la Diputación.