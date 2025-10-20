Ordenan buscar ADN en las prendas de un ladrón a petición del condenado, que se declara inocente Acuerda remitir un oficio «urgente» para extraer material biológico y ADN de dos pasamontañas y tres guantes que se encuentran en el archivo del juzgado

La titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha dispuesto la extracción de ADN de las prendas que portaba el autor de un robo con violencia en un domicilio de Tarambana en El Ejido (Almería) en 2022 para determinar si se corresponde con el de Houcine Nmeg, el hombre que ingresó en prisión por este delito pero quien mantiene su inocencia al asegurar que, en el momento de los hechos, se encontraba en un sitio distinto.

En una providencia, consultada por Europa Press, la juez atiende el exhorto recibido por la Sección Segunda del Tribunal Supremo en el que se ordenaba que se practicara la prueba biológica antes de examinar en profundidad el recurso de revisión impulsado por la defensa del condenado, el letrado Esteban Hernández Thiel.

Así, acuerda remitir un oficio «urgente» al equipo de investigación de la Guardia Civil para extraer material biológico y ADN, en caso de que los haya, de dos pasamontañas y tres guantes que se encuentran en el archivo del juzgado y que pertenecían al autor de los hechos.

Del mismo modo, dispone que, en caso de poder secuenciar la presencia de ADN de las piezas, se obtengan muestras biológicas de Nmeg para el oportuno cotejo. Esta prueba, según mantiene la defensa, probaría que el condenado no es el autor material del delito por el que se le impuso una pena de tres años, dos meses y siete días de cárcel.

El Tribunal Supremo señalaba que correspondía al Juzgado de lo Penal número 5 de Almería determinar cómo debía procederse a realizar la extracción de ADN con la mayor diligencia posible. Con base en los resultados que arroje esta prueba, el Supremo acordará si accede o no a la revisión de la condena.

Mientras, Nmeg permanece en el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería bajo la modalidad de régimen abierto para cumplir la pena tras la condena basada fundamentalmente en el testimonio del perjudicado, quien forcejeó con un ladrón cubierto con guantes y pasamontañas en un huerto, de noche y sin iluminación, si bien aseguró reconocer al ahora condenado a través de una prueba fotográfica.

Frente a este testimonio, la defensa del acusado esgrime la existencia de un certificado bancario con el que se demostraría que el mismo día, dos minutos antes de 22,00 horas, el acusado retiraba dinero de un cajero automático situado a 14 kilómetros de distancia en El Ejido. La prueba de ADN a tramitar sobre las prendas podría terminar de apuntalar su tesis.

La titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ordenó el pasado mes de julio el ingreso en prisión del acusado para cumplir condena, después de que la Audiencia Provincial de Almería confirmara la firmeza del fallo en enero del pasado año. Frente a ello, la defensa solicitó aplazar el internamiento mientras se resuelve el recurso elevado ante el Tribunal Supremo, pero la petición se denegó.