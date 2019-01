Optimismo, cambio y tendencias Productos hortícolas expuestos en uno de los supermercados alemanes. / DBF Stop and go Ha sido una semana histórica para el Partido Popular que, después de diez legislaturas sin opción a gobernar, se ha hecho con la presidencia en la undécima, merced al pacto con Ciudadanos y Vox DAVID BAÑOS ALMERÍA Domingo, 20 enero 2019, 00:10

Hemos estrenado el año con optimismo en Almería. Al menos el tejido empresarial se muestra esperanzado de cara al primer trimestre de este 2019. No lo digo yo, sino el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los indicadores de confianza de nuestra provincia son los mejores de toda la comunidad y los únicos con un saldo positivo. Se nota que hay buenas perspectivas a la hora de hacer negocios. Esta tendencia positiva viene arrastrada del pasado ejercicio y coincide con un cambio drástico de gobierno en Andalucía y el momento más fuerte de la campaña hortofrutícola.

Ha sido una semana histórica para el Partido Popular que, después de diez legislaturas sin opción a gobernar, se ha hecho con la presidencia en la undécima, merced al pacto con Ciudadanos y Vox. Juan Manuel Moreno Bonilla es el primer presidente andaluz del PP y el primero no socialista también.

El viernes juró el cargo ante la atenta mirada de la plana mayor de su formación. Estuvo Rajoy, que tuvo que dejar el Gobierno y el partido tras la moción de censura. No faltó Soraya, a quien él apoyó en el proceso de primarias del que salió victorioso Casado, que tampoco faltó a la cita. Y, por supuesto, allí estaba Javier Arenas. El 'campeón' ganó por primera vez las elecciones para los suyos en 2012, pero aquella sería una noche agridulce para él porque nunca llegaría a formar gobierno, al no alcanzar la mayoría absoluta.

¿Consejería en Almería?

Ahora toca esperar hasta el lunes para conocer el nombre de las personas que acompañarán a Moreno (PP) y Marín (Cs) en las distintas consejerías. Se espera que haya al menos un almeriense. ¿Será el o la titular de Agricultura? Por cierto, ¿se traerán los populares hasta Almería esta consejería como pregonaron ya en el pasado? Tampoco se descarta un segundo consejero o consejera de nuestra tierra. Después de todo, los populares sólo ganaron las elecciones en nuestra provincia. Cuando escribo esta página todo son conjeturas, suenan nombres por acá y por allá, pero nada es oficial. Nos toca esperar.

Lo que no tiene espera son nuestras frutas y hortalizas. Tomates, pimientos, pepinos, calabacinos o berenjenas han entrado ya en el trimestre de mayor volumen de toda la campaña. Ritmo frenético en los invernaderos y en las comercializadoras locales para dar salida a la producción y abastecer los mercados.

La clave está siempre en los precios. Productos como el pepino han venido acusando cotizaciones realmente bajas esta temporada. No obstante, el frío ha servido para mejorar la situación y volver a poner de relieve la dependencia climatológica que sigue teniendo el modelo Almería.

He pasado buena parte de la semana en Alemania, que es el primer país en consumo de hortalizas de Europa. Allí los supermercados dan mucha importancia a los productos frescos, de ahí la gran cantidad de referencias que se pueden encontrar en algunas superficies.

En los EDEKA Center, por ejemplo, te puedes topar con más de 30 referencias sólo de tomate: rama, suelto, cherry, beaf, Raf, ecológico,... Por lo general cuentan con variedad, calidad y hasta tres modalidades, según producto, para cumplir con la máxima de «good, better and the best».

Sin embargo, cada vez son más los que se olvidan de la categoría media y sólo ofrecen un standard y su homólogo de altísima calidad. Esta suele ser la política de los llamados discount. ¿Dónde está la diferencia? Por supuesto, en el precio. ¿Merece la pena gastar más? Si queremos más sabor, sí. Cuanto mayor es el número de brix de un tomate, mejor es su presentación, para hacerlo más atractivo a la vista.

Tomates 'made in Almería'

En Berlín, que es donde he podido visitar diferentes cadenas -EDEKA, LIDL, Kaufland, REWE, Netto o ALDI Nord-, los tomates 'made in Almería' son mayoría y están muy bien valorados por los consumidores. No obstante, compartimos los lineales con productos de Marruecos y de Holanda. Sí, tomates holandeses en pleno invierno. Los alemanes, como el resto de los europeos, se estructuran en familias cada vez más pequeñas y disponen de poco tiempo para comprar y para cocinar. Se estima que la media que dedican a hacer la compra es de tres horas al mes.

Sus gustos en relación con el tomate han cambiado, decantándose por el cherry o cóctel en sus diferentes variedades y formatos de venta. La presencia de los conocidos como tomates de ensalada es prácticamente testimonial. La rama o el suelto cada vez pierden más terreno y el tipo pera se ha incorporado desde el cierre de las fronteras rusas.

La competencia es feroz y conviene ir afinando cada vez más la puntería para mantener la hegemonía en uno de los mercados más importantes del mundo. Hay una gran oferta de tomates 'good', que otros países pueden ofrecer en volumen a precios muy bajos debido a su mayor productividad o menor coste de mano de obra. En este segmento el precio sí es determinante.

La otra opción es diferenciarse en sabor y acompañarlo de una buena presentación que posicione a nuestros productos como 'better' o 'the best'. En estos dos apartados siempre hay más margen y precios más elevados. Dicho así, negro sobre blanco, parece tan sencillo, ¿verdad?

Viajar y abrir los ojos

Hoy en día no basta con producir buenas hortalizas. Se trata de obtener los mejores frutos y, además, aquellos que demandan los distintos mercados. Por eso, está bien salir con frecuencia y comprobar de cerca lo que está pasando en nuestros mercados objetivo.

Viajar también nos abre los ojos para poder ver que la competencia no sólo viene de Holanda o de Marruecos. Los invernaderos proliferan también por la Europa del Este o por Asia. Cada vez hay más en Rusia, Ucrania, Kazajistán o Uzbekistán. Dicen los que saben de verdad de mercados que no parece que Putin vaya a levantar el veto a los productos de la UE, al menos, en los tres próximos años.

No se come mal en Alemania, es uno de esos países donde la comida local se deja comer. Además, utilizan muchas hortalizas, dando sabor y colorido a los platos. Pero como en España, en ningún sitio. Me ha encantado regresar a Almería y disfrutar de lo nuestro, sobre todo, ahora que ya sí somos Capital Española de la Gastronomía.

En febrero, decenas de empresas almerienses participarán en Fruit Logistica y podrán explicar con orgullo a sus clientes que sus productos tienen buena parte de la culpa de que Almería sea 'Spanische Hauptstadt der Gastronomie'.