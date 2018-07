La oposición irá «hasta el final» si el PP cierra en falso el proceso sancionador por negar información De izquierda a derecha, los portavoces de IU, PSOE y Cs, Rafael Esteban, Adriana Valverde y Miguel Cazorla. / S. G. H. El PP cree que la salida en tromba de PSOE, Cs e IU tiene tintes electoralistas y asegura que UGT tiene a su disposición los expedientes en cuestión SERGIO G. HUESO ALMERÍA Martes, 10 julio 2018, 00:13

Los tres grupos que componen la oposición en el Ayuntamiento de Almería (PSOE, Cs e IU) quisieron escenificar en el día de ayer, en una comparecencia pública conjunta, que les parece «gravísimo» que el Consejo Consultivo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía haya instado al Consistorio a someterse a un proceso sancionador al considerar «muy grave» que se negase en reiteradas ocasiones a facilitar información de unos contratos públicos a la Federación de Servicios Públicos de UGT Almería. Y lo ha hecho, tal y como adelantó IDEAL ayer, tras desestimar el recurso que llegó a presentar un equipo de gobierno que acusó a la oposición de hacer movimientos con «tufillo electoralista».

Bajo los arcos de la Plaza Vieja, Adriana Valverde (PSOE), Miguel Cazorla (Cs) y Rafael Esteban (IU) advirtieron al primer edil de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, de que mal haría no dándole a este asunto la importancia que merece teniendo en cuenta que actualmente «hay dos alcaldes en esta provincia inhabilitados por no facilitar información», expusieron. Entre los tres tejieron un relato en el que además de cuestionarle al PP la gestión «oscurantista» que ejecuta desde que gobierna, también se abonaron a la teoría de que dichos contratos podrían esconder una forma de proceder poco dada a la ortodoxia. Y de ahí que el Gobierno local se haya negado a facilitarlos.

Cabe recordar que la denuncia partió del citado sindicato al no recibir respuesta por parte del Ayuntamiento a su petición de información relativa a una serie de adjudicaciones de contratos de «dudosa legalidad», tal y como en su día denunciaron. Entre ellos apuntaban a ocho asistencias técnicas en el área de Deporte y Juventud concedidas, durante los años 2008 y 2016, a una misma persona de manera concatenada y sin concurrencia pública. Además de los expedientes, UGT quería informes relacionados con los detalles de tales contratos a unas áreas de Organización y Función Pública y de Promoción de la Ciudad que no respondieron ni en tiempo ni en forma, según la normativa, y tal y como evidenció después el citado consejo.

Críticas

Todo estos «graves acontecimientos» fueron denunciados públicamente por el portavoz de Cs Miguel Cazorla, quien fue de los tres el primero en instar al equipo de gobierno a velar por el cumplimiento de las normas autonómicas y municipales relativas a la transparencia. Para él, el Ayuntamiento no puede dar una imagen de «inseguridad» e «indefensión» respecto a temas tan en boga hoy como la transparencia.

En la misma línea se manifestó Adriana Valverde, quien recordó los ya consabidos informes en los que el Ayuntamiento de Almería aparece como el «menos transparente de España». Tras hacer un histórico del caso y de las graves consideraciones que aprecia el Consejo, la portavoz socialista avanzó que su grupo solicitará todos los expedientes que están en cuestión, esperando que el Ayuntamiento «cumpla de una vez en tiempo y forma con la propia ordenanza que tiene aprobada», dijo.

Por su parte, Rafael Esteban quiso ir más allá que sus compañeros de rueda de prensa. Hizo hincapié en el hecho poco habitual de que los tres partidos de la oposición se uniesen para denunciar la «política errónea» de un equipo de gobierno que, a su juicio, «no cree en la transparencia». Para el de IU, está claro que si el PP no entrega esos expedientes es por que evidencian un «abuso» de la contratación «a dedo a determinadas personas con nombres y apellidos», criticó. Anunció así que su grupo «no se quedará quieto» si los documentos no se facilitan o si no se depuran responsabilidades con el expediente sancionador al que se debe someter el Ayuntamiento.

Advertencia

Como el Consejo de Transparencia no tiene las prerrogativas suficientes para sancionar a las administraciones incumplidoras, este órgano insta a estas a ejecutar ellas mismas estos procesos. En este caso ha conminado a iniciar este procedimiento sancionador a un Ayuntamiento de Almería que ya ha comunicados que cerrará el expediente sin cargar a nadie con responsabilidad alguna por lo sucedido al entender que no ha habido «dolo» ni «negligencia», entre otras cuestiones.

Esto preocupa a los partidos de la oposición, que no dudaron ayer en advertir al alcalde de que «irán hasta el final» en todo este asunto. Explicaron que si en el tiempo que tiene el Consistorio para iniciar el expediente, este no lo hace o lo desarrolla mal, el Consejo tiene atribuciones suficientes como para poner el caso en conocimiento de los tribunales de Justicia. Del mismo modo que el sindicato UGT, señalaron unos partidos que aseguraron que la comparecencia de ayer solo es el «principio» de una batalla que tiene como objetivo denunciar la grave falta de «transparencia» que existe en la capital.

«Frente antiPP»

La edil de Economía e Informática, María del Mar Vázquez, volvió a insistir, como ya lo hiciera el lunes en este periódico, en que existe una disparidad de criterios entre el Consejo y el Consistorio y que por eso entiende que como equipo no han hecho nada que merezca castigo.

Asimismo, reiteró que UGT tiene a su disposición los citados contratos y que así se lo hizo constar el pasado mes de febrero en una comunicación en la que le daba dos vías para hacer sus requerimientos. Si bien no lo hizo finalmente, según Vázquez. La edil de Economía quiso desmontar el acto conjunto de la oposición relacionándolo con el «frente antiPP», según ella, «muy de moda» últimamente. Concluyó llamando a la tranquilidad de los ciudadanos respecto a un asunto engordado por la oposición «por puro electoralismo», dijo.