Oportunidad laboral: una cadena de supermercados en Almería busca especialista en esta materia

Se acerca la Navidad y los supermercados ya preparan la campaña de ventas, muchos de ellos buscando personal de refuerzo en sus tiendas más concurridas. ... Ese es el caso, entre otras cadenas, de Mercadona, que tiene abiertos procesos de selección para varias tiendas en distintos puntos de Andalucía. No obstante, en los establecimientos de Almería no cuenta, de momento, con ninguna oferta publicada para reponedores, personal de caja, panaderos, cajeros y otros puestos de tienda.

Lo que sí ha publicado es un proceso de selección en Almería para cubrir un puesto de abogado o abogada laboralista. La oferta destaca por su atractiva retribución, con un sueldo bruto anual que parte de 57.689 euros y puede alcanzar los 87.576 euros, lo que, después de descontar las retenciones del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social, se queda en un neto de entre 3.300 euros, en el caso de la retribución mínima, y hasta 4.600 euros mensuales, en el caso de alcanzar el máximo retributivo.

La cuantía exacta depende de otros factores, como deducciones fiscales dependiendo de la situación personal. Además de esa tentadora oferta económica, la estabilidad laboral que ofrece la compañía es otra de las ventajas.

Un puesto fijo y con formación

El puesto está orientado a profesionales con experiencia en Derecho Laboral y con una marcada vocación por el asesoramiento jurídico. La empresa ofrece contrato indefinido, formación remunerada y proyección de crecimiento dentro del área legal. Además, la colegiación y el seguro de responsabilidad civil corren a cargo de la compañía.

Las jornadas son completas, de lunes a viernes en horario partido (mañana y tarde), con posibilidad de trabajar algunos sábados según las necesidades del departamento.

Requisitos para optar al puesto

Los aspirantes deben contar con Grado en Derecho y máster en Abogacía o Grado en Relaciones Laborales, además de experiencia demostrable en la rama de Derecho Laboral y estar colegiados como abogados en ejercicio. También se requiere carné de conducir y vehículo propio, así como disponibilidad para viajar por motivos de trabajo.

Entre las tareas que asumirá el nuevo abogado o abogada laboralista se encuentran la de asesoramiento laboral general a la empresa, redacción de escritos relacionados con sanciones, despidos, permisos o conciliaciones, preparación y defensa de procesos judiciales laborales, incluyendo la negociación, recopilación de pruebas, asistencia a juicios y presentación de recursos y la atención a inspecciones de trabajo, con la elaboración de alegaciones y recursos.

Aunque se valora la experiencia previa, Mercadona garantiza formación continua y especializada para que los nuevos profesionales puedan adaptarse plenamente a la metodología y filosofía de la empresa.

Una oportunidad con proyección nacional

Esta vacante, disponible en el municipio de Almería, se enmarca en la política de la compañía de reforzar su equipo jurídico en distintas provincias. Con esta oferta, Mercadona busca incorporar talento con compromiso, iniciativa y capacidad de trabajo en equipo, ofreciendo a cambio un entorno estable, competitivo y con amplias posibilidades de desarrollo profesional. Los interesados pueden inscribirse ya en la oferta a través del portal de empleo de Mercadona.