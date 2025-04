«Only Fans engancha a chicas jóvenes con la promesa de que ganarán dinero fácil»

David Roth Almería Domingo, 27 de abril 2025, 23:59 Comenta Compartir

La sexualización de la sociedad ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, especialmente entre los jóvenes. Las redes sociales, la televisión y plataformas como OnlyFans han influido de manera significativa en la percepción de la sexualidad, normalizando prácticas que antes resultaban impensables. Para analizar esta situación, hemos conversado con Sara Vega, psicóloga experta en relaciones afectivas y trastornos de conducta alimentaria, quien recientemente ha abierto su despacho en Almería.

Sara Vega es una profesional con una formación amplia y una visión clara sobre la problemática actual. Tras varios años de formación en Madrid y Las Palmas, recientemente ha regresado a su tierra natal. «Desde enero he vuelto a Almería y tengo mi propio despacho en la avenida Cabo de Gata, dentro de la Clínica Rehab», nos cuenta. Además de su consulta presencial, también realiza sesiones online. La combinación de atención presencial y virtual le permite ofrecer apoyo a un mayor número de personas y adaptarse a las necesidades de cada paciente.

Preguntada sobre la evolución de la sexualización en la sociedad, Sara es tajante: «Estamos mal. Si no ponemos límites, todo se va a desvirtuar demasiado». Según la experta, uno de los principales problemas es la exposición de los adolescentes a grandes dosis de contenido sexualizado en redes sociales y televisión. «El otro día me hice TikTok para ver qué tipo de contenido hay, y me quedé impactada al ver niños de 10 y 11 años consumiendo contenido hipersexualizado», revela.

Menciona ejemplos alarmantes de normalización de este tipo de contenidos. «Vi en un programa de televisión en horario infantil una clase de twerking explicando cómo 'ser una perra'. Esto antes no ocurría», denuncia. El programa en cuestión, titulado Tardear, presentó un segmento llamado El boom de los movimientos pélvicos, en el que se promovían bailes altamente sexualizados ante una audiencia joven. A esto se suma el consumo masivo de programas como La Isla de las Tentaciones por parte de menores, lo que, según Vega, refuerza comportamientos tóxicos en las relaciones de pareja.

Esta exposición genera en los más jóvenes una percepción distorsionada de las relaciones y la sexualidad, contribuyendo a la desinformación y la perpetuación de estereotipos dañinos.

Uno de los fenómenos más polémicos de los últimos años es OnlyFans, una plataforma que muchos defienden como un espacio de empoderamiento femenino. Sin embargo, Sara Vega desmiente esta idea: «OnlyFans se vende como una plataforma de empoderamiento, pero eso es totalmente falso. Se usa para enganchar a chicas jóvenes con la promesa de ganar dinero fácil».

El crecimiento de OnlyFans ha sido vertiginoso. En 2019 contaba con 10 millones de usuarios, pero tras la pandemia, en 2021 superó los 150 millones. Para 2022, la plataforma registró 3,2 millones de creadores de contenido y 240 millones de usuarios. En España, el fenómeno es especialmente significativo, ya que el país ocupa el quinto lugar en consumo de esta plataforma, y el 97% del contenido producido en ella proviene de mujeres.

Según Vega muchas jóvenes abandonan sus estudios al creer que pueden tener una vida mejor en la plataforma. «Pero la realidad es muy distinta. Conozco personas que han estado dentro y me han contado que para ganar dinero tienes que hacer verdaderas aberraciones». El problema es que la plataforma permite la interacción con los suscriptores, generando un vínculo que puede derivar en manipulación y explotación.

La psicóloga considera que este fenómeno es un claro ejemplo de prostitución moderna: «La tendencia histórica se mantiene: son las mujeres quienes terminan hipersexualizadas». La facilidad con la que se accede a esta plataforma y la normalización de su contenido han llevado a una generación a creer que la hipersexualización es una forma legítima de éxito y reconocimiento social.

Influencia de la pornografía

La psicóloga también se muestra preocupada por el impacto de la pornografía en la percepción de la sexualidad en los adolescentes. «En Estados Unidos ya hay niños de 8 años adictos al porno, hasta el punto de necesitar tratamiento en centros de desintoxicación», advierte. El problema radica en que las nuevas generaciones se están educando en sexualidad a través de la pornografía, lo que genera expectativas irreales y comportamientos perjudiciales en las relaciones. «Los jóvenes son muy buenos observadores, pero muy malos intérpretes. Sin guía ni información adecuada, normalizan conductas que pueden ser peligrosas». Además, muchas de estas producciones refuerzan la violencia y la falta de consentimiento, promoviendo un modelo de relaciones basado en la dominación y la sumisión.

En este panorama, el papel de los padres es crucial. «Muchos recurren a la tableta o el móvil para calmar a sus hijos sin ser conscientes del peligro que esto implica», sostiene. También reconoce que la sociedad actual no les facilita las cosas. «Los padres tienen altos niveles de estrés y poca información sobre cómo manejar este problema. Por eso, la labor de educar y divulgar es fundamental». Por ello apuesta por medidas rotundas: «Los adolescentes menores de 14 años no deberían tener acceso a redes sociales. Es necesario establecer controles y fomentar el diálogo para que comprendan las consecuencias del uso indiscriminado de estas plataformas». Además, enfatiza la necesidad de una educación afectivo-sexual temprana que los prepare para afrontar estos desafíos con información realista y saludable.

Vega hace un llamado a la sociedad para que tome conciencia de este problema y actúe en consecuencia. «Vivimos en una ciudad maravillosa, con un clima espectacular y un entorno que nos permite hacer muchas actividades. Hay que fomentar que los jóvenes descubran otras formas de ocio». También destaca la importancia de crear espacios de prevención y educación. «Es fundamental realizar charlas en colegios, educar a los padres y ofrecer alternativas de ocio saludables. Si no actuamos ahora, en pocos años tendremos una generación de adultos con graves problemas emocionales». Además, subraya la importancia de involucrar a profesionales de distintas áreas para abordar el problema desde diferentes perspectivas y encontrar soluciones efectivas.