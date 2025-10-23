Oncólogos de Almería participan en un estudio andaluz pionero sobre cáncer de pulmón El Hospital Torrecárdenas forma parte de un grupo de ocho centros andaluces que ha identificado nuevos patrones de evolución en pacientes tratados con terapias dirigidas.

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería ha tenido un papel destacado en un importante avance en la investigación del cáncer de pulmón con mutación del gen EGFR, uno de los tipos más frecuentes de esta enfermedad en pacientes no fumadores. Oncólogos del centro almeriense forman parte del equipo multidisciplinar de ocho hospitales andaluces que ha llevado a cabo un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO 2025, celebrado esta semana en Berlín), que aporta información inédita sobre cómo responden los pacientes al tratamiento estándar con osimertinib y plantea nuevas formas de adaptar la terapia según las características de cada persona.

La investigación, coordinada por el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), ha reunido datos de 225 pacientes tratados entre 2017 y 2024 en los hospitales universitarios de Virgen de la Victoria (Málaga), Torrecárdenas (Almería), San Cecilio y Virgen de las Nieves (Granada), Jaén, Jerez de la Frontera, Puerta del Mar y Puerto Real (Cádiz). El objetivo fue analizar en detalle la evolución de estos pacientes en condiciones reales de práctica clínica, más allá de los ensayos controlados, para entender mejor por qué algunos responden durante más tiempo al tratamiento mientras que otros progresan de forma precoz.

Los investigadores han identificado tres patrones de evolución entre los pacientes tratados con osimertinib: los progresores rápidos, cuya enfermedad avanza antes de seis meses; los intermedios, que se mantienen estables entre siete y diecinueve meses; y los supervivientes largos, con respuestas que superan los veinte meses. El análisis detallado de los datos ha permitido detectar varios factores que influyen en esa evolución, como la pérdida importante de peso, la presencia de metástasis en huesos o hígado o niveles bajos de albúmina en sangre. Todos ellos podrían servir como señales de alerta que ayuden a los médicos a decidir qué pacientes necesitan un tratamiento más intensivo desde el inicio.

«El valor de este trabajo está en que refleja la realidad de nuestros hospitales, con pacientes muy diversos y situaciones clínicas que no siempre coinciden con las de los ensayos clínicos», explica el Dr. José Carlos Benítez, oncólogo del Hospital Virgen de la Victoria e investigador del IBIMA. «Gracias a estos datos, podemos anticipar qué pacientes podrían beneficiarse de estrategias más agresivas y cuáles pueden mantenerse con el tratamiento estándar, evitando efectos secundarios innecesarios».

El estudio se enmarca en un momento de transformación del abordaje terapéutico del cáncer de pulmón con mutación EGFR. En este sentido, investigaciones internacionales como los ensayos FLAURA2 y MARIPOSA habían demostrado resultados positivos que impactan en una reducción del riesgo de muerte (del 23-25 por ciento de los casos), pero a costa de un mayor riesgo de toxicidad. El hecho de disponer de evidencia del mundo real, como la que ha aportado el grupo andaluz en el que participa el Hospital Torrecárdenas, resulta clave para trasladar la investigación a la práctica diaria y tomar decisiones basadas en la realidad asistencial.

«La colaboración entre compañeros de distintos hospitales andaluces demuestra la fuerza de nuestra red pública de investigación y la capacidad de generar conocimiento útil desde la práctica clínica», añade el Dr. Jesús Corral, presidente de la SAOM (Sociedad Andaluza de Oncología Médica) y uno de los investigadores participantes en este ensayo. «Estos resultados son un paso más hacia una medicina personalizada, donde cada decisión se apoya en la evidencia científica y en la experiencia acumulada de nuestros profesionales».

Los autores del estudio destacan que esta colaboración entre profesionales de ocho hospitales del sistema sanitario público andaluz, incluido el de Almería, consolida el papel de la comunidad como referente nacional en investigación oncológica. El modelo propuesto en este trabajo no solo mejora la comprensión del cáncer de pulmón con mutación EGFR, sino que también abre la puerta a incorporar nuevos marcadores clínicos y moleculares que ayuden a predecir la evolución de la enfermedad con mayor precisión.