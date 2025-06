La ONCE busca vendedores de cupones que repartan ilusión en la provincia El aumento de la demanda y el relevo generacional abren la puerta a más trabajadores con discapacidad en Almería

Manuel, vendedor de la ONCE

En los últimos años, Almería ha vivido un crecimiento económico sostenido, y hay sectores que, al abrigo de ese desarrollo, están demostrando un enorme potencial no solo económico, sino también social.

Uno de ellos es el que representa la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que no solo impulsa una red de comercialización consolidada, sino que ha convertido su modelo en un referente de integración sociolaboral para personas con discapacidad.

La actividad comercial de la ONCE, centrada en la venta de sus productos de lotería responsable, sigue expandiéndose en toda España, y la provincia de Almería no es una excepción. María Jesús Segovia, directora de la ONCE en Almería, y Luis Muñiz, subdirector y responsable del área de vendedores y juego, detallan a este periódico de primera mano cómo se vive este momento de transformación y crecimiento.

Una red comercial

«A nivel provincial y nacional estamos en una etapa de crecimiento constante», comienza explicando Luis Muñiz. «El número de agentes vendedores aumenta, pero no al ritmo que requiere la demanda actual». En efecto, cada vez son más las zonas de la provincia en las que los productos de la ONCE tienen una alta demanda, y no siempre es posible cubrir ese interés debido a la falta de recursos humanos en algunos puntos.

Según indican desde la entidad, no se trata de una falta de interés por parte de los trabajadores, sino más bien de un desfase natural entre el crecimiento del mercado y el ritmo de incorporación de nuevos perfiles. «Se están identificando nichos nuevos de venta, y hay clientes en determinadas zonas que nos piden productos, pero no tenemos aún agentes vendedores asignados en esos lugares», explica Muñiz.

Además, a este panorama se suma el factor del relevo generacional. Como en tantos otros sectores, la jubilación progresiva de trabajadores que llevan décadas desarrollando su actividad requiere que se incorporen nuevos perfiles. «Tenemos que identificar personas que puedan continuar esta labor tan importante, y eso implica combinar la expansión del mercado con la renovación de la plantilla», subraya.

Sin límites

Actualmente, en Almería hay alrededor de 450 agentes vendedores en activo. Pero, como recalca Luis Muñiz, «no nos vamos a poner límites. Nuestra puerta está abierta a toda persona que cumpla los requisitos y tenga motivación para incorporarse a esta gran familia», para que, de esta maner, la organización siga con sus objetivos de crecimiento.

La ONCE, como parte de su modelo social, da prioridad a personas con discapacidad. Para acceder a estos puestos, el requisito básico es tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %, o una incapacidad permanente total. No se exige formación específica, aunque se valoran habilidades comunicativas, conocimientos básicos de cálculo, responsabilidad y capacidad para manejar herramientas digitales. «Las nuevas tecnologías están presentes en todos los niveles de la organización», señala Muñiz, «y es importante que quienes se incorporan tengan esa predisposición a aprender y adaptarse». Además, desde la organización se proporciona formación continua para garantizar que las personas que acceden al puesto no solo puedan desarrollarlo con eficacia, sino que también evolucionen dentro de él.

Condiciones laborales

El contrato que se ofrece en primera instancia es temporal, con una duración de un año, bajo la modalidad de fomento del empleo para personas con discapacidad. El salario base está garantizado, y se complementa con un sistema de comisiones por objetivos alcanzados. A esto añade que «desde hace años, la mayoría de nuestros agentes comisionan», afirma el subdirector. «Eso demuestra que las condiciones permiten no solo estabilidad, sino también un incentivo al rendimiento».

A eso se suma un convenio colectivo que, según sus responsables, es uno de los más ventajosos en el panorama laboral nacional. «Ofrece 24 días de vacaciones, seis días de asuntos propios, medidas de conciliación familiar, igualdad, desarrollo personal… Es un marco pensado para que la persona con discapacidad no solo trabaje, sino que viva con calidad y seguridad», destaca.

Un trabajo con impacto social

El modelo de la ONCE va mucho más allá de una actividad comercial. Como recuerda María Jesús Segovia, «cada persona que se incorpora como agente vendedor no solo encuentra una oportunidad de empleo, sino que se convierte en parte de un proyecto solidario, integrador y transformador». Los ingresos obtenidos a través de las ventas se reinvierten en servicios especializados para personas ciegas o con otras discapacidades, tanto a través de la propia organización como de la Fundación ONCE. «Alcanzar objetivos económicos está bien, y cada año batimos récords, pero el objetivo fundamental es el social», insiste Muñiz.

«Cuando una persona con discapacidad entra a formar parte del equipo, no solo mejora su vida, también contribuye a mejorar la de muchas otras a través de los recursos que se generan con su trabajo». Esa doble vertiente —económica y social— es lo que da sentido al crecimiento del sector. «No somos conformistas», dice Muñiz con convicción. «Y no hablamos solo de números. Hablamos de personas, de vidas, de dignidad».

Un mensaje

Para culminar, Luis Muñiz lanza un mensaje sincero, dirigido a quienes puedan estar planteándose dar un pasoadelante hacia este entorno profesional: «Si alguna persona tiene discapacidad, tiene ganas de afrontar un reto interesante, motivador, pertenecer a una gran familia, donde no solamente va a tener un trabajo de calidad, estable, respaldado… sino que encima va a formar parte de un proyecto solidario que tiene repercusión incluso a nivel internacional y donde se va a autorrealizar… que toque a la puerta de la ONCE, que presente su candidatura y vamos a ver qué pasa», desgrana.

Pero no se trata únicamente de una invitación; es más una llamada a formar parte de algo mayor. En sus palabras se resume la filosofía de una organización que, desde hace más de 80 años, demuestra que la inclusión no es una promesa, sino una práctica diaria. Trabajar puede ser, también, una forma de contribuir al bien común.

Ampliar La ONCE homenajea a los perros guía recordando su papel clave en la autonomía de las personas ciegas El pasado 30 de abril se celebró el Día Internacional del Perro Guía, una fecha en la que la ONCE reivindicó el papel fundamental de estos animales en la vida de las personas ciegas. En Almería, actualmente hay siete perros guía en activo, dentro de los 147 que prestan servicio en toda Andalucía y los 904 que lo hacen en España. Bajo el lema 'Perros Guía, sí', la ONCE recordó el derecho de las personas ciegas a acceder a cualquier establecimiento público —como cafeterías, restaurantes o tiendas— acompañadas de su perro guía, un derecho reconocido por leyes autonómicas pero todavía desconocido para parte de la ciudadanía. Esta campaña también hizo hincapié en la futura aprobación de un nuevo Real Decreto que reforzará estos derechos, incluso en locales donde se prohíban expresamente los animales, sin que puedan imponerse costes extra o restricciones de aforo. Los perros guía pueden acceder a transportes, centros educativos, sanitarios, culturales o turísticos, salvo en zonas como quirófanos, áreas de manipulación de alimentos o atracciones. Para sensibilizar sobre esta realidad, la ONCE emitió cinco millones de cupones con una ilustración de dos mujeres ciegas con sus perros guía en una cafetería. La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), que cumple 35 años, ha formado y entregado más de 3.700 perros a personas ciegas en España. Desde su nacimiento, estos animales reciben una formación rigurosa, con familias educadoras, y están sujetos a controles sanitarios estrictos. Están entrenados para detectar obstáculos, seguir instrucciones, y desobedecerlas si su ejecución implica peligro. Con esta labor, la ONCE reafirma su compromiso con la inclusión, la autonomía y la igualdad de oportunidades para las personas ciegas en todos los ámbitos de la sociedad.

