Olula del Río lanza una campaña enfocada en la limpieza del municipio El objetivo es fomentar el respeto por el entorno y los buenos hábitos a la hora de depositar basuras, a través de mensajes de concienciación que incluyen vídeos creativos

El Ayuntamiento de Olula del Río ha puesto en marcha una campaña de concienciación para promover la limpieza del municipio y combatir las basuras fuera de los contenedores, así como los excrementos de animales en la vía pública. La iniciativa busca sensibilizar a vecinos y visitantes sobre la importancia de mantener limpio el entorno urbano y el respeto por el espacio común.

Como eje central de la campaña, se han publicado en redes sociales vídeos originales, en los que los protagonistas son objetos cotidianos que cobran vida para transmitir su mensaje. Una bolsa de basura aparece mostrando su malestar por haber sido abandonada en la vía pública, recordando que su lugar está dentro del contenedor. Del mismo modo, un excremento de perro protagoniza otro vídeo, reivindicando la necesidad de recogerlo adecuadamente y evitando molestias a los peatones y problemas sanitarios.

Mensajes específicos

La campaña incluye también mensajes específicos para el depósito de muebles y enseres. Con un toque de humor, se advierte: «Hasta los muebles saben que este no es su sitio», recordando que deben ser depositados en los Puntos Limpios de Recogida de Enseres, que en Olula del Río están disponibles de forma gratuita las noches del 4 al 5 y del 19 al 20 de cada mes.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad de cada vecino: «Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la conservación de nuestro entorno. Deposita la basura dentro de los contenedores y utiliza los puntos limpios para muebles y enseres». Con esta campaña, Olula del Río combina creatividad, un toque de humor y conciencia ambiental para fomentar una ciudad más limpia.

Reacciones

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Una usuaria dice «efectivamente la limpieza es una labor de todos», mientras que otra comenta «con que cada persona de Olula no ensuciase las calles estaría bien. Pequeños gestos, es educación muy básica». También hay quien demanda más medios, como cámaras de seguridad para vigilar que todos los vecinos cumplen con sus obligaciones cívicas.