La ola de calor llega a su epílogo en Almería con temperaturas de hasta 44 grados El sábado marcó la diferencia en la ola de calor que está azotando a la Península Ibérica, con las temperaturas más altas en lo que llevamos de año

David Roth Almería Lunes, 18 de agosto 2025, 22:49

La ola de calor que afecta a Andalucía desde principios de agosto continúa haciendo estragos en Almería. La provincia vivió el pasado sábado la jornada más tórrida del año. Según datos de la Asociación Meteorológica del Sureste (Ametse), hasta cincuenta estaciones de su red particular superaron los 40 grados. La sartén de Almería fue Turre, concretamente en la zona de Mataix, donde se registraron 43,4 grados, seguida de Vera con 42,8 grados, Macael con 42,6 grados y Purchena con 42,5 grados. En otros municipios como Olula del Río, Uleila del Campo, Albanchez, Lúcar, Arboleas o Tíjola también se superaron los 41 grados.

La ola de calor ya tuvo consecuencias fatales en el pasado. En julio, durante un episodio similar, un hombre de 86 años falleció en Almería a causa de un golope de calor.

Un calor, que también se hizo patente a lo largo del lunes, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo activas las alertas por calor en gran parte de la provincia. Concretamente, se declararon avisos naranja en la comarca del Valle del Almanzora, en Los Vélez y en el Levante almeriense, con temperaturas que oscilaron entre los 37 y 40 grados,. No se libraron de los avisos amarillos en el resto de la provincia, incluyendo el Nacimiento y Campo de Tabernas, el Poniente y la capital, donde los termómetros llegaron a alcanzar los 38 grados, aunque los mercurios urbanos marcaron alguno que otro de más.

En la capital, los valores oscilaron entre 25 de mínima y 37 de máxima, con cielos despejados. Más extremo fue el Poniente, con El Ejido alcanzando los 40 grados y mínimas que no bajaron de 27. Garrucha, en el Levante, registró 39 grados de máxima, mientras que en Tabernas se alcanzaron 42 grados. Albox volvió a situarse entre los municipios más castigados por el calor, con 43 grados previstos. En Vélez Rubio, en el norte de la provincia, los termómetros marcaron 38 grados.

Para este martes, Aemet ha anunciado que la alerta se mantendrá únicamente en amarillo en el Levante almeriense, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados a partir de las 13:00 horas. El resto de la provincia experimentará un ligero alivio, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas. La capital se moverá en torno a los 32-34 grados, mientras que en el Poniente y Levante los valores oscilarán entre 30 y 32 grados. En el interior, Tabernas y el Valle del Almanzora tendrán máximas de 32 grados y mínimas alrededor de 19-20, y en Los Vélez las temperaturas no superarán los 28 grados hacia el fin de semana.

La previsión para el resto de la semana indica un descenso progresivo de las temperaturas, con un alivio notable hacia el fin de semana. Además, el viernes podrían registrarse tormentas en algunas zonas del interior, especialmente en Tabernas, la comarca del Valle del Almanzora y Los Vélez, donde la probabilidad de precipitación podría alcanzar entre el 65 y el 80 por ciento.

Este martes se espera un ligero descenso de las máximas, aunque el calor continuará presente en gran parte de la provincia.

En la capital, los cielos despejados y las temperaturas que oscilarán entre 25 y 32 grados harán que la sensación de calor sea elevada, aunque inferior a la registrada el sábado. En el Poniente, localidades como El Ejido y Roquetas de Mar mantendrán máximas cercanas a los 31-32 grados, con mínimas que no bajarán de 20-21. En el Levante, Garrucha y Mojácar podrían llegar a 36 grados, mientras que en el interior, en Tabernas y Albox, los termómetros marcarán 32 grados y mínimas más frescas de 19-20.

El fin de semana, se espera un respiro general, con máximas en torno a los 28 grados en Los Vélez y en el interior, y entre 30 y 31 grados en el Poniente y Levante. El viernes, la posibilidad de tormentas en el interior podría aliviar aún más las condiciones.

Alertan de que el riesgo de incendio «sigue siendo extremo» pese al fin de la ola de calor de 16 días El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha insistido en «mantener la precaución y no bajar la guardia para proteger el monte andaluz y sus pueblos, aunque a partir de este martes , bajen las temperaturas, porque el riesgo de incendios es extremo». El aviso coincide con la celebración del Día Mundial de la Prevención de Incendios. Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se recuerda que, pese al fin de la ola de calor, «el riesgo de incendio se mantiene extremo». La llegada del anticiclón de las Azores incrementará la intensidad del viento, lo que requiere especial vigilancia y prudencia para evitar incendios difíciles de controlar. Sanz ha subrayado que «tras 16 días de altas temperaturas y sin lluvias, la vegetación de nuestros montes sufre un estrés hídrico extremo, aumentando su inflamabilidad. Además, las lluvias del otoño e invierno pasado generaron más masa forestal que ahora está muy seca y mantiene un alto riesgo de incendio». La EMA mantiene a Infoca, al 112 y a Protección Civil alertas y operativos a pleno rendimiento, mientras se solicita a los municipios que adopten medidas de prevención, como limitar el tránsito por terrenos forestales y de influencia forestal según la normativa vigente. Sanz recordó que la Orden de 21 de mayo de 2009 limita la circulación de vehículos a motor por cauces, pistas y vías forestales, amparada por la Ley de Montes, que permite a las comunidades autónomas restringir el tránsito para prevenir incendios. El consejero insistió en la colaboración ciudadana: avisar al 112 ante cualquier rastro de humo o llama. Se recomienda prudencia en zonas de influencia forestal: no hacer barbacoas, no quemar residuos agrícolas, evitar vehículos a motor, petardos o farolillos, y mantener jardines y árboles alejados de viviendas.