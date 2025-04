Los ojos que controlan y las excusas que no faltan

Nerea Escámez Almería Miércoles, 16 de abril 2025, 23:00 Comenta Compartir

Alrededor de las siete y media de la mañana los primeros rayos de sol ya asoman, tímidamente, por las carreteras de Almería. Cuesta ver el goteo constante de vehículos que arrancan su Miércoles Santo, una jornada que prevé un incremento de tráfico en las carreteras de aquellos que van hacia otros puntos de la provincia, o fuera de ella, para disfrutar de los días festivos.

Son jornadas en las que se producen salidas con amigos, en su mayoría con alcohol de por medio, así como desplazamientos en familia. Para velar por la seguridad y evitar que ningún almeriense o turista muera al volante por haber bebido o, peor aún, que un conductor ebrio acabe con la vida de un inocente, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Almería sorprenden a los conductores con un control, de los muchos que se realizarán estos días en las diferentes carreteras de la provincia, coincidiendo con la operación especial de Semana Santa.

Una vez situados los vehículos policiales de forma estratégica en la rotonda del Bayyana, en la N-340A, dirección a Aguadulce, esperan a dar comienzo al control conocido como 'Dispositivo Operativo de Impacto'. «Desde que empezó el 2025 se están realizando estos dispositivos mixtos, participan varias patrullas donde se practican los controles de documentación, alcohol y drogas, velocidad e inspección de transportes», detalla a IDEAL Roberto Frías, sargento de Tráfico.

En cuestión de minutos la circulación se anima y, con ella, la detención a conductores. Siempre de forma aleatoria y bajo la experiencia e intuición de los agentes. «Me ha asustado, jefe», le dice uno de los elegidos para el control al agente que le indica que se sitúe en el arcén para comprobar que su documentación está en regla y que no viaja bajo los efectos del alcohol. La prueba arroja la tasa 0,0, sin embargo, lleva la ITV caducada desde hace un par de meses por lo que formalizan una denuncia que supone unos 200 euros. Cien euros si se paga en 20 días.

«Agente, yo no tomo alcohol, beber y conducir es incompatible», le confiesa un motorista al guardia civil previo a ser sometido a la prueba de alcohol. ¿El veredicto? Negativo. Puede continuar circulando. «Me llevo la boquilla de recuerdo para el próximo control», dice a modo de despedida. Por otra parte, están los que van circulando «con prisa» y son requeridos para el control, «voy a firmar una hipoteca y llego tarde», protesta una mujer. No faltan tampoco los que se ponen nerviosos y no atinan, ni siquiera, a escuchar.

En el control participa, además, la Unidad de Atestados. Isidro Pleguezuelas, cabo primero, indica que su labor es «esclarecer los accidentes de forma objetiva» cuando hay heridos o fallecidos. Recientemente, se ocuparon de la localización del presunto autor de la muerte de un hombre en una cuneta de la A-7, en Vícar, que se dio a la fuga y al que, ahora, se le imputan los delitos de homicidio por imprudencia y de abandono del lugar del accidente.

«Soy 'alfabeto', no sé nada»: las excusas para no ser multado

A lo largo de la mañana del Miércoles Santo los controles de alcohol y drogas dan negativo. «Por la mañana se dan casos aislados, lo peor ocurre un viernes o sábado al volver de fiesta», manifiesta José Vargas, capitán de Tráfico, también presente en el dispositivo.

El control de drogas se inicia con una prueba inicial. En caso de dar negativo, el conductor seguirá su ruta. Si es positivo, se hará una segunda con un hisopo que se envía a un laboratorio que dictaminará la sustancia consumida. «Hasta que no llega el resultado no se tramita la denuncia», apostilla un agente encargado de las pruebas.

Las excusas para evadir una multa de la Guardia Civil de Tráfico son variadas en los controles. La mayoría dice tener «mucha prisa» porque van a trabajar. Otros aseguran desconocer la fecha de caducidad de la ITV: «No me multe, solo voy a trabajar, soy 'alfabeto', no sé nada», indica un motorista.

A las 9.30 horas comienzan a recoger y a hacer balance de la situación. La mayoría de las infracciones han sido menores, como llevar la ITV caducada. Los agentes dan por finalizado su cometido y, si bien, estos dispositivos se realizan para localizar a los infractores y detectar anomalías que pongan en peligro la vida de otros, el propósito está en «la prevención al volante» en jóvenes y adultos.