Ofrecen empleo estable y jornada continua

El Grupo FCC, una de las principales compañías de servicios medioambientales y gestión urbana en España, ha abierto nuevas vacantes laborales en Andalucía para reforzar ... distintos servicios públicos. En la provincia de Almería, las oportunidades se concentran en los municipios de Berja y Balanegra, donde la empresa busca incorporar personal para labores de saneamiento, abastecimiento y atención al cliente.

En el municipio de Berja, FCC necesita un operario de saneamiento y abastecimiento, un puesto clave para el mantenimiento de las redes de agua y el correcto funcionamiento de los servicios públicos locales. La compañía destaca que se trata de un trabajo estable y con jornada continua, lo que favorece la conciliación laboral y personal.

Por su parte, en Balanegra se oferta un puesto de administrativo y atención de clientes, enfocado en la atención al usuario y la gestión de incidencias relacionadas con los servicios de agua y limpieza. Este perfil combina tareas de oficina con contacto directo con la ciudadanía, por lo que se valoran habilidades comunicativas y capacidad de organización.

Contratos estables y posibilidad de crecimiento

FCC subraya que estas vacantes forman parte de su estrategia para reforzar los servicios esenciales que presta a nivel municipal. La empresa ofrece contrataciones estables, condiciones económicas competitivas y horarios intensivos, una fórmula pensada para fomentar la estabilidad laboral y facilitar la conciliación familiar.

Además, el grupo, que integra a Aqualia, su división dedicada al tratamiento y gestión del agua, busca tanto a profesionales con experiencia como a personas que deseen iniciarse en el sector.

Las candidaturas deben realizarse a través del portal de empleo del Grupo FCC, donde se publican las vacantes activas. El proceso es sencillo y basta con acceder al portal de empleo de FCC, usar el buscador para filtrar por provincia (Almería) o por el puesto deseado, seleccionar la oferta, revisar los requisitos y condiciones, pulsar en 'Inscribirme a esta oferta', iniciar sesión o crear una cuenta como nuevo usuario y adjuntar el currículum y la documentación requerida.

Una oportunidad laboral

Con esta convocatoria, FCC amplía su plantilla en la provincia de Almería, ofreciendo empleo directo en dos municipios del Poniente que dependen de sus servicios para el mantenimiento diario de infraestructuras básicas.

Quienes deseen formar parte de una compañía consolidada en la gestión del agua, la limpieza y el medio ambiente, pueden consultar las vacantes disponibles y postular de manera online.