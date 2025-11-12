Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las ofertas de empleo activas son para puestos en dos municipios almerienses-

Ofrecen empleo estable y jornada continua

Estos son los municipios de Almería donde FCC busca trabajadores para dos diferentes puestos, uno de saneamiento y otro más centrado en la atención al cliente

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:52

Comenta

El Grupo FCC, una de las principales compañías de servicios medioambientales y gestión urbana en España, ha abierto nuevas vacantes laborales en Andalucía para reforzar ... distintos servicios públicos. En la provincia de Almería, las oportunidades se concentran en los municipios de Berja y Balanegra, donde la empresa busca incorporar personal para labores de saneamiento, abastecimiento y atención al cliente.

