Oficial: ya se sabe cuándo actuará Will Smith en Almería

Will Smith no es solo actor y cómico sino un músico de éxito.

E. Gabriel Llanderas Almería Domingo, 6 de julio 2025, 19:50 Comenta Compartir

¡Ya es oficial! El actor, rapero y leyenda del entretenimiento Will Smith actuará por primera vez en Almería. Será el sábado 9 de agosto de 2025 cuando el protagonista de Men in Black y El Príncipe de Bel-Air se suba al escenario principal de Dreambeach, en su edición más ambiciosa hasta la fecha. Una actuación exclusiva en nuestro país que ha puesto a El Toyo-Retamar en el mapa mundial de los festivales.

De Bel-Air a Retamar: una cita única

Ya es una realidad: uno de los artistas más icónicos del planeta, actor, cómico y músico, actuará en vivo en la provincia. Will Smith será el gran headliner del sábado en Dreambeach 2025, en una noche que también contará con otros nombres de peso como Fatboy Slim y Nathy Peluso.

El show de Will Smith será parte de su gira mundial de regreso a los escenarios. Desde sus inicios como DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, el artista ha cosechado premios Grammy y éxitos globales como Gettin' Jiggy Wit It o Miami. Ahora vuelve al foco musical con nuevos temas y colaboraciones, como la que lanzó en 2024 bajo el título You Can Make It.

Un Dreambeach de cine

La edición de 2024 ya rompió sus anteriores marcas, con más de 120.000 asistentes, pero la organización de Dreambeach quiere superarse en 2025. Para ello, se prepara un recinto con cuatro escenarios independientes y una producción de alto nivel en su ubicación de El Toyo-Retamar.

La presencia de Will Smith ya marca una declaración de intenciones: convertir a Dreambeach en el festival más internacional de España. Durante cuatro días —del 7 al 10 de agosto—, Almería acogerá a referentes de la música urbana, electrónica, techno, drum & bass, EDM y hardstyle, en un espacio pensado para vivir la música a lo grande.

Una trayectoria salpicada por el escándalo

Aunque su regreso a los escenarios ha despertado la euforia de los fans, Will Smith no ha estado exento de polémicas en los últimos años. Su carrera dio un giro inesperado en 2022 cuando protagonizó uno de los momentos más impactantes en la historia de los premios Oscar al abofetear al cómico Chris Rock en directo, tras una broma sobre su esposa, la también actriz Jada Pinkett Smith. El incidente le costó una sanción de diez años sin poder asistir a la gala y generó un intenso debate mundial sobre los límites del humor y la violencia.

A esto se suma la compleja y mediática relación que ha mantenido con Jada, marcada por declaraciones cruzadas, entrevistas incómodas y revelaciones públicas sobre infidelidades, separación emocional e incluso acuerdos extramatrimoniales. Pese a todo, la pareja ha seguido mostrándose unida en lo profesional y ha continuado apoyándose públicamente, lo que ha alimentado tanto la admiración como la controversia.

Por encima de cualquier polémica, lo que está fuera de toda duda es el magnetismo que Will Smith sigue ejerciendo sobre el público. Su carisma, su trayectoria y su regreso a los escenarios han generado una expectación enorme. En Dreambeach 2025, su presencia como cabeza de cartel es una oportunidad irrepetible para ver en directo a una de las figuras más influyentes del entretenimiento mundial. Sin duda, será uno de los grandes momentos del verano en Almería.