La oferta de habitaciones en piso compartido crece un 14% en Almería respecto a 2024 La demanda de este tipo de alojamientos se ha elevado únicamente un 3%

David Roth Almería Martes, 26 de agosto 2025, 22:34

El mercado de habitaciones en piso compartido en Almería ha registrado un incremento del 14% de la oferta respecto al año anterior, según los datos de un estudio publicado por Idealista. Al mismo tiempo, la demanda de este tipo de alojamientos se ha elevado únicamente un 3% en la capital.

El precio medio de una habitación en la ciudad se mantiene en 300 euros mensuales, sin variación respecto al año pasado. La combinación de un aumento de la oferta con un precio estable indica que hay más disponibilidad de anuncios que hace un año, aunque el número de interesados por cada habitación no ha crecido de manera significativa.

Enmarcando estos datos en el conjunto de España, la oferta de habitaciones ha experimentado un incremento del 24% interanual durante el segundo trimestre de 2025. En estos momentos hay una mayor oferta de habitaciones disponibles frente a hace un año en 43 capitales de provincia. Las mayores subidas del volumen de oferta disponible se han dado en Ciudad Real (88%), Santa Cruz de Tenerife (76%), Ceuta (74%), Palma (71%) y Valencia (70%). Entre los grandes mercados la oferta ha crecido también en Málaga (45%), Bilbao (39%), Barcelona (30%), Madrid (19%), San Sebastián (15%) y Alicante (6%).

Sevilla es el único gran mercado donde la oferta se ha reducido: cae un 5% en un año. También se ha reducido en las ciudades de Córdoba (-26%), Logroño (-21%), Granada (-11%), Castellón de la Plana (-11%), Badajoz (-3%), Cádiz (-3%) y Oviedo (-2%).

Barcelona es la ciudad con los alquileres de habitaciones más caros de España, ya que alcanzan los 570 euros mensuales de media. Le siguen Madrid (527 euros), San Sebastián (475 euros), Palma (450 euros), Málaga y Pamplona (425 euros en ambos casos). Jaén es la menos cara, con 240 euros mensuales.