Oferta de empleo de técnico agrícola: jornada completa e incorporación inmediata
Buscan incorporar un profesional para supervisar y optimizar operaciones de producción
E. Gabriel Llanderas
Almería
Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:19
La empresa Montivel S. L., dedicada al sector de industria y producción agrícola, ha abierto un proceso de selección para incorporar a su equipo un ... técnico agrícola. La oferta supone una oportunidad laboral para profesionales con experiencia en el campo agrario que deseen trabajar en un entorno dinámico y contribuir al desarrollo sostenible de una explotación en crecimiento.
Funciones y responsabilidades del puesto
El técnico seleccionado será el encargado de coordinar y supervisar las actividades agrícolas diarias, un papel clave para asegurar el correcto funcionamiento de la producción. Entre las principales responsabilidades destacan la de supervisar y coordinar las tareas agrícolas en el día a día.
Además, el trabajador tendrá que implementar y realizar seguimiento de las prácticas de cultivo conforme a los estándares de calidad, colaborar estrechamente con el resto del equipo para maximizar la eficiencia y el rendimiento de los cultivos y garantizar el cumplimiento de las normativas de salud y seguridad en todas las operaciones agrícolas.
Desde Montivel S. L. subrayan que el puesto está orientado a profesionales capaces de asumir tareas técnicas con autonomía, visión de mejora continua y compromiso con la sostenibilidad.
Requisitos para optar al empleo
La empresa busca candidatos que aporten experiencia previa en el sector agrícola, conocimientos sobre técnicas de cultivo y gestión de suelos, así como habilidades para el trabajo en equipo y una buena comunicación. También se valorará contar con formación académica relacionada con la agricultura.
Se trata de un puesto con jornada completa, incorporación inmediata y un salario que parte desde 1.400 euros mensuales.
Una oportunidad en una zona agrícola en expansión
La oferta corresponde a las instalaciones de la empresa situadas en S/N Camino de Dalías, 04769, Alcaudique, una zona vinculada tradicionalmente a la actividad agrícola y en constante evolución. Montivel S. L. invita a los interesados a formar parte de su proyecto y a contribuir al crecimiento de la compañía mientras desarrollan su carrera profesional.
Los candidatos con experiencia y vocación en el sector agrícola encuentran en esta oferta una oportunidad estable para seguir creciendo en un entorno productivo y especializado. Quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en desarrollarse profesionalmente en el sector, tienen en esta oferta una buena oportunidad para incorporarse a un proyecto laboral en uno de los ámbitos con más peso en la provincia.
