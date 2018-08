La odisea de las pateras, una travesía con un futuro incierto y sombrío

El aviso saltó ayer a las 11.30 horas de la mañana tras haberse divisado la presencia de dos pateras cerca de la costa almeriense. La llegada de las dos era inminente a tierras andaluzas puesto que el barco Salvamar Spica acudió al rescate de los 95 inmigrantes subsaharianos con la intención de poner en marcha el protocolo de actuación establecido. Con una coordinación rápida y sobre todo organizada, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo y los voluntarios de la Cruz Roja eran los encargados de auxiliar a las asistencias de emergencia en el Puerto de Almería junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

En torno a las dos y cuarto del mediodía, junto a las instalaciones de Cruz Roja y el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería, se comenzaban a reunir agentes de la Policía Nacional para ayudar a los integrantes del Centro de Atención con las documentaciones y papeles que se amontonaban sobre una mesa. Al otro lado, el espacio de acogida estaba vacío y reflejaba una sensación fría con un par de colchonetas para que los inmigrantes que estaban previstos a llegar, descansaran mientras empezaban a ser examinados por el personal.

Apenas se escuchaban palabras, el silencio podía llegar a ser un estruendo incómodo y lo único que quedaba era esperar a la llegada de los inmigrantes a bordo de Salvamar Spica. La instalación del CATE lo tenía todo preparado y cuando organizaron todo para la llegada de los inmigrantes, el movimiento comenzó a hacer ruido sobre la calma y fue entonces, cuando empezaron a llegar a la instalación, situada al final del Puerto de Almería, efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, voluntarios de Cruz Roja y medios de comunicación. Todo estaba listo y por el agua se podía divisar la presencia del barco que cargaba con los 95 subsaharianos. La embarcación, a color naranja y bastante amplia para llevarlos a todos, se dirigía hacia las inmediaciones del CATE. Los fotógrafos comenzaban a capturar la llegada de casi un centenar de personas y los agentes de la Policía Nacional y los voluntarios de Cruz Roja ayudaban a cada uno de ellos para comenzar a bajarlos del barco anaranjado. Cuando la embarcación de Salvamento Marítimo llegó al destino, las personas rescatadas de las pateras se mostraban serias y no había ninguna sonrisa en sus caras. De forma rápida, comenzó el protocolo de actuación. Todos los integrantes estaban en su puesto, aprendido prácticamente de memoria y entonces, dieron paso a las mujeres. Ellas iban primero junto a las más jóvenes, en esta ocasión no había ningún bebé. Con chalecos salvavidas, iban entrando a las instalaciones del Centro de Atención. En grupos de 13 personas, bajaban de la embarcación cuando tocaron tierra firme. No había felicidad en sus rostros, pero sí alivio por todo el infierno que recorrieron hasta llegar a un destino que esperaban desde años. Seguidos de las mujeres, prosiguieron al desembarque de los hombres. La mayoría de ellos iban descalzos y los voluntarios les indicaban el protocolo. Tenían que formar una fila que les llevaría hacia el interior del centro y poco a poco, se irían acomodando en su interior para comprobar por un protocolo, su estado de salud.

Este protocolo no ha sido el único, porque a día de hoy han llegado a las costas almerienses más inmigrantes que durante el pasado año 2017. Los agentes de la Policía Nacional en Almería han auxiliado, recepcionado, identificado y atendido en lo que va de año un total de 172 pateras que albergaban 5.608 inmigrantes. De las 172 embarcaciones, 168 han sido tramitadas por la Comisaría de Almería y 4 por la de El Ejido. Desglosados por nacionalidades, de Marruecos procedían un total de 157 personas; de Argelia 326; y 5608 pertenecían al grupo de subsaharianos.

Las embarcaciones son en la mayoría de los casos rescatadas en alta mar por Salvamento Marítimo, si bien existen supuestos de buques mercantes que avistan las pateras y ofrecen auxilio a las mismas trasladándolas hasta el Puerto de Almería. Una vez avistado y rescatado el bote, se activa el protocolo establecido y se realizan las comunicaciones pertinentes a la torre de control del Puerto de Almería, sala 091 y Cruz Roja.