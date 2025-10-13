Octubre regala un 'minipuente', pero varios de los festivos que quedan se 'esfuman' al caer en sábado El 12 de octubre es domingo y, en Andalucía, se traslada al lunes 13, lo que permitirá a miles de almerienses disfrutar de un fin de semana largo, no obstante, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre no tendrán sabor a 'día libre extra' al coincidir con fin de semana

El calendario de festivos en el último tramo del año no regala muchos puentes.

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 13:33 Comenta Compartir

El calendario laboral de 2025 llega con una sorpresa para los almerienses y para el resto de andaluces. Y es que octubre tiene un puente de tres días, aunque en principio no cabría esperarlo. La clave está en el Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre en todo el país. Este año la fecha coincide con domingo, y en Andalucía se ha decidido trasladar el festivo al lunes 13, lo que convierte ese fin de semana en una oportunidad perfecta para descansar o planear una escapada.

La medida aparece recogida en la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado, donde se fijaron las fiestas laborales de 2025. Andalucía es una de las cinco comunidades que aplicarán el traslado del festivo, junto con Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura.

De esta manera, para quienes tengan su centro de trabajo en Andalucía, el lunes 13 de octubre será no laborable, encadenando así tres días seguidos de descanso. En cambio, en comunidades donde no se aplica el traslado, esa jornada será laborable con normalidad.

Una ocasión para planear escapadas o descanso en Almería

Con este puente confirmado, muchos almerienses podrán organizar con tiempo una escapada de otoño, aprovechar la recta final del buen clima en la provincia o, simplemente, descansar tras la vuelta a la rutina.

En resumen, el calendario laboral de octubre de 2025 deja en Almería una buena noticia, los tres días libres seguidos del 11 al 13 de octubre que permitirán recargar energías antes de encarar la recta final del año.

Así caen los próximos puentes

El último cuatrimestre del año es el tramo final del calendario laboral de 2025 y concentra la mayoría de los días festivos, aunque este año algunos coinciden en fin de semana, como va a ocurrir el 12 de octubre, lo que resta opciones de desconexión y descanso para muchos trabajadores.

El próximo festivo de carácter nacional llegará el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que en esta ocasión cae en sábado, por lo que no supondrá un respiro, excepto para quienes tengan que trabajar ese día.

La gran cita del año, el puente de diciembre, tampoco será tan generosa como en otras ocasiones. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, también se celebra en sábado, reduciendo las posibilidades de alargar las vacaciones. Eso sí, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, cae en lunes, lo que al menos permitirá disfrutar de un fin de semana de tres días.

Ya solo quedará la recta final con la Navidad. El 25 de diciembre será jueves, por lo que quienes quieran enlazar un puente antes de despedir 2025 tendrán que pedir el viernes 26 como día libre.