Ocho sancionados en Almería por no recoger las cacas de sus perros y más de 20, por alimentar animales

Alicia Amate Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:25

La Ordenanza Municipal de Limpieza de Almería incluye, en varios de sus artículos, acciones relacionadas con animales, tanto domésticos como callejeros. No en vano, son también habitantes de la ciudad generadores de residuos. Eso sí, en el caso de las mascotas, sus propietarios deben asumir la responsabilidad de eliminar cualquier rastro de suciedad.

Es habitual, de hecho, cruzarse por las calles de la ciudad de personas que pasean con la correa de su perro en una mano y una botella con agua y vinagre en la otra para aclara la zona donde orina el animal. Los excrementos, directamente, se deben recoger con una bolsa para arrojarlos a la papelera más próximas.

Sin embargo, no siempre ocurre. ¿Quién no se ha encontrado con una desagradable caca de perro por la calle? «Cuando no los miran no lo hacen», critica Carmen, una vecina de Almería cansada de esquivar excrementos de las mascotas de sus vecinos.

En el último año del que hay datos, 2024, se interpusieron ocho sanciones por no recoger las heces de la vía pública de manera inmediata. Se trata de una cifra algo menor a la del año pasado, cuando se registraron once. En todo caso, se antojan pocas. «Ayer me crucé en una hora con más de 50 personas con perro por el centro», asegura Eduardo, quien sostiene que «la mayoría» cumple con la normativa pero son muchos los que no.

De otro lado, las sanciones por alimentar animales en lugares no autorizados por el Ayuntamiento de Almería para ello (artículo 54.10) han pasado entre los dos últimos años de dos a 22, lo que da fe de que se ha aumentado la vigilancia en este aspecto. Generalmente, se trata de gatos o palomas, los animales más comunes en la ciudad.

En definitiva, las multas por dar de comer a animales en la calle casi triplican las relacionadas con no recoger sus depósitos en Almería.