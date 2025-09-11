«En muchas ocasiones, detrás de la vergüenza y el miedo está el éxito» La almeriense Elia Hermosa representará a España en el certamen de belleza Miss Tourism World, que se celebrará en China del 13 de sepriembre al 3 de octubre

David Roth Almería Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:08 Comenta Compartir

El mundo del modelaje ya no quiere priorizar únicamente una cara bonita. Así lo quiere demostrar la almeriense Elia Hermosa, de 26 años, y que representará a España y a su tierra en el certamen internacional Miss Tourism World 2025, que se celebrará en China del 13 de septiembre al 3 de octubre. Economista y trabajadora en el ámbito de la sostenibilidad, ha encontrado en el modelaje un camino con el que ha vuelto a conectar con viejas pasiones. Ahora, se prepara para una experiencia que define como «una aventura única».

–¿Cómo empieza su relación con el mundo del modelaje y los certámenes?

–Desde pequeña participé en desfiles, sesiones de fotos y hasta en una expoboda. Con 16 años me propusieron presentarme a un certamen, pero yo me veía demasiado joven y no estaba preparada para enfrentarme a algo así. Después me centré en mis estudios: estudié la carrera de Economía Bilingüe en la Universidad de Almería. Al mismo tiempo siempre he tenido muchas inquietudes: he hecho teatro, gimnasia rítmica, he montado a caballo, bailado… incluso formé parte del grupo Scout Alfa aquí en Almería, algo que me marcó mucho por el compañerismo y el amor a la naturaleza. Cuando terminé la carrera, me encontraba un poco perdida y apareció en mi vida la sostenibilidad. Ahora trabajo en una consultoría agrícola en el departamento de Responsabilidad Social Corporativa, donde hacemos memorias de sostenibilidad, cálculos de huella de carbono, de huella hídrica, proyectos de igualdad… y me gusta mucho porque va con mis valores.

–¿Y cómo retoma de nuevo el mundo del modelaje?

–Este año decidí apuntarme a una agencia y hacerme unas fotos básicas, las típicas polas. Ese mismo día me encontré a una antigua compañera, nos llamaron y acabamos yendo juntas a un casting para bailar en el videoclip de RFVF. La vida nos llevó allí de casualidad, porque en realidad íbamos al cine y no conseguimos entradas. En ese rodaje me ofrecieron quedarme hasta el final y acabar siendo la protagonista del videoclip. A raíz de ahí empezaron a surgir más oportunidades, hasta llegar a que me seleccionaran para representar a España en Miss Tourism World 2025.

–¿Cómo recibe la noticia de que va a China?

–Fue una sorpresa enorme. De hecho, justo me habían contactado también para participar en la Fashion Week de Milán, pero coincidía con las fechas del certamen. Me dio mucha pena perder esa oportunidad, pero entendí que lo de China era una experiencia irrepetible. Voy a estar tres semanas allí, viajando sola, conviviendo con chicas de más de cien países y con un programa muy exigente. Ya me han avisado de que no es un viaje de vacaciones: a las seis y media de la mañana hay que estar listas, maquilladas y desayunadas, y a partir de ahí visitar ciudades, hacer actos benéficos, galas… Va a ser un ritmo muy intenso, pero estoy deseando vivirlo.

–¿Qué pruebas tendrá que afrontar en el certamen?

–Son tres: una de talento, en la que seguramente baile; otra de traje típico, para la que estamos eligiendo todavía la propuesta; y la gran final, donde llevaré un vestido de Sergi Regal. También cuento con el apoyo de diseñadores almerienses como Daniel Cerdán, que me ha cedido parte del vestuario. Me siento muy respaldada por mi tierra y eso me emociona muchísimo.

–Desde fuera, a veces se perciben estos concursos como algo superficial. ¿Qué opina de ello?

–Antes de estar dentro yo también lo veía un poco así, como que solo contaba el físico. Pero me estoy dando cuenta de que no es así. Se valora mucho la forma de expresarte, la preparación, el talento, incluso la capacidad de reflexionar. El otro día vi Miss Universo y me impresionaron las preguntas: temas de feminismo, inclusión, derechos humanos… Preguntas profundas que exigen que estés preparada. Al final no somos solo 'caras bonitas', somos mujeres con voz y con valores, y eso es lo que quiero mostrar.

–¿Cómo lleva compaginar todo esto con su trabajo en la consultoría?

–Al principio me agobié mucho, porque tres semanas fuera me parecían imposibles con todos los proyectos que tengo allí. Llamé a mi jefe para ver cómo lo organizábamos y me dijo: «No puedes rechazar esta oportunidad». Fue muy comprensivo y me ofreció facilidades para ajustar horarios y días. Estoy muy agradecida por ese apoyo.

–¿Y su entorno personal? ¿Cómo lo está viviendo su familia?

–Están volcados conmigo. Mis padres incluso han venido a Almería desde San José para ayudarme con todos los preparativos, porque me marcho ya a Madrid y de allí vuelo a China. Mi hermana y mis amigos también me apoyan, y gente que casi no conozco se me ha acercado a ofrecer ayuda. Me emociona ver cómo mi tierra se vuelca conmigo, no me siento sola en ningún momento.

–¿Piensa dedicarse al modelaje de forma profesional a partir de ahora?

–De momento vivo el día a día. Me gusta mi trabajo y estoy agradecida por cómo me han respaldado. Pero si esto abre un camino y veo que puedo tener un futuro en la moda, lo aprovecharé. Pero tendría que verme en esa situación. Sería un sueño, aunque siempre con los pies en la tierra.

–¿Qué mensaje le daría a los jóvenes de Almería que sueñan con oportunidades como esta?

–Que confíen en sí mismos y no se dejen frenar por la vergüenza. Muchas veces detrás de esa barrera está el éxito. Hay que decir que sí a la vida, arriesgarse y aprovechar las oportunidades, porque nunca sabes cuál puede cambiar tu camino. Yo siempre digo: la vida es una, y hay que vivirla sin miedo.