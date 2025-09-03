Los obreros retiran hoy los últimos restos del puente del Mediterráneo Subdelegación de Gobierno espera poder abrir por completo la zona antes de que acabe el mes para continuar las obras del soterramiento

M. C. Almería Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

En la jornada de hoy terminarán de desmontarse las últimas vigas del puente de la avenida del Mediterráneo, situadas en la zona norte del viaducto que durante más de treinta años ha conectado las dos riberas de las vías del tren en la zona de Levante de la capital almeriense. Está previsto que a lo largo de esta mañana se desmonten los dos últimos restos e hormigón que permanecen en pie de esta infraestructura y que, de este modo, el puente sea para siempre historia.

Tal y como relató el subdelegado del Gobierno, José María Martín, en redes sociales, el cronograma del Gobierno apunta a que el próximo día 21 ya se habrán retirado todos los elementos que han sido necesarios para el desmontaje de esta enorme mole de hormigón que permitía un tráfico fluido entre el norte y el sur de la ciudad atravesando la avenida de Montserrat, la carretera de Sierra Alhamilla y las vías del tren. «Así podrán continuar las obras del soterramiento, que van a toda marcha», defendía el subdelegado.

Desde las once de la noche del sábado 7 de junio, la circulación rodada sobre el puente fue suprimida con la finalidad de eliminar la gran mole de hormigón que, desde el año 1987, ha permitido a los conductores atravesar la ciudad de norte a sur, y desde la línea de costa hasta el barrio de Torrecárdenas, salvando las vías del tren y el muro que las separaba del resto de la ciudad sin tener que realizar grandes rodeos.

Una docena de operarios se ha estado empleando a diario en las distintas actuaciones que se desarrollaron a lo largo del paso elevado, ya sin uso. La obra para demolerla avanzó, de hecho, en distintas fases: desde el desmontaje aún de la barandilla en la zona Sur que colinda con las calles Lentisco y Las Alpujarras, al movimiento de tierra, ya a nivel, en la confluencia con Calzada de Castro, que es por donde comenzaron los trabajos y se encuentran, por tanto, más avanzados. Las obras se han culminado con un cierto adelanto sobre el cronograma, si bien la avenida del mediterráneo no reabrirá con permeabilidad hasta la primavera del próximo año, una vez se acaben con los trabajos de construcción de pantallas y techumbre el canal subterráneo para los trenes.

Los primeros elementos del mobiliario urbano en caer fueron las farolas. El alumbrado público del lado derecho en sentido Norte-Sur perdió su insinuante esbeltez para empezar a postrarse tumbadas sobre el asfalto en las primeras horas. Varias máquinas y operarios dieron inicio, la primera jornada laborable tras su clausura, a su desmontaje, al que siguió el de las barandillas.Y, tras ellas, las plataformas laterales y el tablero central por el que circulaban los vehículos para, en el último paso y el más laborioso, desmantelar tramo a tramo y pieza a pieza las columnas que han soportado la circulación durante casi cuarenta años. Fue esta la labor más delicada. El desmantelamiento de esta gran estructura requirió, según detalló en su momento Gustavo Galdeano, director del proyecto de la segunda fase de integración del ferrocarril en Almería, que ejecuta la empresa Sacyr por 165 millones de euros, un trabajo que se realizó «sección por sección».

De hecho, los ocho vanos fueron enumerados y, en primer lugar, se desmontaron las piezas de menor entidad para continuar con estas piezas centrales. «Una vez suspendidas con el andamio, se irán recortando con diamante a ambos lados de los pilares y en la zona central, haciendo trozos de unas 150 toneladas», para lo que será necesario el uso de «dos grúas de 500 toneladas», explicaba entondes.

La apertura definitiva de la avenida del Mediterráneo en superficie no llegará, no obstante, hasta marzo de 2026, según el cronograma del proyecto. Para entonces, será una gran rotonda en la intersección con la carretera de Sierra Alhamilla la que se encargue de distribuir la circulación.

Mientras tanto, las obras para el soterramiento de las vías del tren a lo largo de 1,86 kilómetros desde el Sector 20 avanzan también sin descanso en el resto de tramos; y su ejecución, en lo relativo a la plataforma y los trabajos de ingeniería, se encuentra por encima del 60%.