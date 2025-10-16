Las obras del soterramiento de Almería alcanzan ya su ecuador Al túnel bajo la avenida del Mediterráneo se suma también la vuelta a la normalidad del tráfico en la carretera de Níjar en Los Molinos

M. C. Callejón Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 23:34 Comenta Compartir

Las obras del soterramiento de las vías del ferrocarril han llegado ya a su ecuador. Así lo avanzó ayer el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, en declaraciones a los medios de comunicación, al afirmar que la segunda fase del proyecto para la integración ferroviaria, necesaria para la llegada de la Alta Velocidad en Almería, se encuentra «prácticamente al 50%».

Destacó, asimismo, que «buena parte del túnel está excavado». De hecho, tal y como ha informado IDEAL esta semana, ya se ha comenzado también a rebajar el cruce de la avenida del Mediterráneo con la carretera de Sierra Alhamilla, que estaba condicionado a la demolición del paso elevado que salvaba las vías del tren.

Otro de los hitos cumplidos tuvo lugar ayer mismo, con la apertura de la nueva rotonda de Los Molinos, donde se situaba el primer puente derribado de las cinco grandes infraestructuras que incluye el proyecto y que ya han pasado a la historia de la ciudad.

El subdelegado del Gobierno en Almería mostró, en este sentido, su «satisfacción» por la evolución de la actuación en la que se han ido «superando distintos hitos». No en vano, en referencia a la nueva rotonda de Los Molinos, que redistribuirá el tráfico de la carretera de Níjar con las calles Mariana Pineda y Pilones, además del procedente de la carretera de Sierra Alhamilla y la autovía del Aeropuerto, señaló que va a «descongestionar» la circulación que, en los últimos meses, se ha visto ralentizada, sobre todo, en las horas punta.

Martín valoró, asimismo, el «magnífico comportamiento» y la «comprensión» de los ciudadanos de la capital ante las incidencias que ha producido en el tráfico una obra «tan importante como es la del soterramiento, que va a transformar de una manera radical la fisonomía de nuestra ciudad».

Avanzó, finalmente, el representante gubernamental que ya se está comenzando con la obra de urbanización de la avenida del Mediterráneo en la zona donde antiguamente estaba el puente, ya demolido en su totalidad, que conectaba ambos lados de la vía de ferrocarril.