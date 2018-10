Las obras de El Puche alargarán media hora más los viajes en tren Paso a nivel de El Puche, lugar en el que se efectuarán las obras que obligarán a cortar el tráfico ferroviario hasta la capital. / M.M. El corte de vía para soterrar el paso a nivel de El Puche convertirán a la capital en la única de toda la península sin servicios ferroviarios M. C. ALMERÍA Jueves, 4 octubre 2018, 02:19

El comienzo de las obras para la supresión del paso a nivel de El Puche es inminente. Tanto que a partir del mes que viene los trenes dejarán de entrar, y por un plazo aproximado de un año, en la Estación Intermodal. Almería dejará de tener tren. Y en su lugar, la vecina Huércal de Almería -privada de estas conexiones ferroviarias desde hace más de una década- volverá a tenerlo. Obviamente, la obra responde a una demanda ciudadana constante e histórica: la de eliminar un intempestivo paso a nivel urbano en una zona de tránsito frecuente tanto de vehículos como de peatones. Sin embargo, supondrá un deterioro -temporal- del servicio ferroviario antediluviano, tal y como reconocen sin excepción los responsables políticos y administrativos, que recibe Almería. Los viajeros deberán sumar, ahí es nada, algo más de media hora a los larguísimos y tediosos viajes en tren desde la capital. Y además, un correoso transbordo en bus desde Almería a la escueta -y renovada- estación ferroviaria de Huércal-Viator, en el centro del municipio huercaleño.

«Por obras de Adif, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre la Estación Intermodal de Almería y la de Huércal a partir del próximo 14 de noviembre. Desde ese día, los viajeros de todos los trenes con llegada o salida de la ciudad realizarán el trayecto Almería-Huércal en autobús, para iniciar desde la estación huercaleña el recorrido en tren hasta su destino final», informaban ayer desde Renfe.

Utilizar el servicio será gratuito -entrará en el precio del billete de tren-. Y gracias a la intermodalidad de la Estación de Almería, el trasiego será algo menor: se podrá salir desde los andenes -de bus- de la misma terminal de viajeros. Pero implicará aproximadamente media hora más de viaje: porque el bus depende del tráfico urbano e interurbano y porque hay que tener en cuenta que los viajeros deben bajar en Huércal y arrastrar sus maletas hasta el tren, en los andenes de la estación.

«No varían las horas de salida o llegada a Madrid, Sevilla, Granada o cualquier estación intermedia en el recorrido de los trenes con Almería», advertían desde Renfe. Pero sí las llegadas y salidas de Almería. Por poner algunos ejemplos, para llegar a Sevilla en el tren que se estaciona en Santa Justa a las 12.07 del mediodía la salida desde la capital en bus será a las 5.45 horas. Hasta esa fecha -el 14 de noviembre- la salida es a las 6.15: media hora después.

Lo mismo ocurre en el sentido inverso. El Talgo vespertino con origen en Chamartín que enlaza Madrid con Almería y que tiene entrada de forma habitual en la Estación Intermodal a las 21.29 llegará ahora, con el transbordo obligado en Huércal de Almería al autobús de conexión, a las 21.59 horas.

«Los billetes están a la venta en los canales habituales a partir del día 14 de noviembre con la información de esta contingencia. Renfe mantendrá este plan alternativo de transporte hasta tanto concluyan las obras de Adif que lo hacen preciso», trasladaban ayer fuentes de la compañía estatal. El plazo, según contrato, es de un año si no hay contingencias que obligaran a prolongarlo.

Almería será, de este modo, la única capital de provincia peninsular que esté completamente aislada por ferrocarril. Los vecinos de Granada, que mantienen la conexión con Antequera (Málaga) cortada desde hace aproximadamente tres años por las obras de construcción de la Línea de Alta Velocidad, sí que cuentan -hasta el día 14- con una conexión en servicio, la de Almería.

Estos cambios no supondrán, no obstante, y si no hay ningún cambio de última hora, una modificación de la tarifa vigente. Ni en los trayectos entre Almería y Sevilla ni en los que conectan con la capital estatal. Granada, por su parte, sí que obtuvo -por las molestias que suponen los transbordos- una bonificación denominada 'Tarifa Alhambra' que abarata los billetes desde la ciudad nazarí y hasta las ciudades de Madrid y Barcelona, incluidas las paradas intermedias.