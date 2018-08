Las obras de estructura en la Plaza Vieja muestran la mejor cara de la trasera del Ayuntamiento Uno de los edificios consistoriales, de los que se desprendió parcialmente un balcón, ya luce con nueva imagen totalmente remodelada en su exterior. / ALEJANDRO VARGAS La apertura de un nuevo acceso en la esquina de Juez con Administración Vieja ha abierto una balconada con dos arcos de medio punto M. CÁRCELES ALMERÍA Lunes, 27 agosto 2018, 03:16

La fase de estructura del cuerpo central de las Casas Consistoriales de Almería ya está a punto para que el gobierno municipal -con varios meses de retraso- recepcione las obras y saque a concurso las dos labores que completarán y culminarán lustros después de lo previsto, la remodelación completa de la plaza Vieja, el centro neurálgico histórico y administrativo de la capital almeriense. Estas labores, las de reforma estructural y de las fachadas del edificio noble del Ayuntamiento y los edificios anejos al sur de la plaza, han sido ejecutadas por Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) por un importe de 3.038.355,98 euros más un modificado de 646.805 euros -IVA incluido-.

Los trabajos debían haberse culminado hace dos años, ya que tenían un plan de 11 meses que, finalmente, acabará con más de una treintena de mensualidades de obras y parones. Sin embargo, al acabar han alumbrado la belleza constructiva de un edificio que, literalmente, se caía abajo. Concretamente, en 2008 se desprendió medio balcón de la fachada que daba a la plaza de la Administración Vieja. Una empleada del Ayuntamiento tuvo contusiones de cierta consideración puesto que fue al asomarse al balcón para hablar con otra compañera que estaba abajo cuando la cornisa cedió y se desprendió del resto del edificio.

Ahora la situación es bien distinta. Pese a que el edificio, por dentro, está en bruto -no se ha trabajado en la tabiquería y el enlucido interior, algo que irá incluido en la futura fase, la que también actuará sobre la plaza de la Constitución en sí- por fuera ya se muestra como lo que es: uno de los inmuebles más nobles de la ciudad de Almería.

Desde la adjudicación, en verano de 2015, y hasta hoy, los operarios de la constructora contratada por el Ayuntamiento han efectuado labores de rehabilitación del interior del inmueble que han conllevado trabajos de gran calado, dada la estructura añeja y poco consolidada del edificio antiguo. Y tras ello, se han efectuado algunos cambios estructurales que modificarán el entorno tal y como lo conocían los almerienses hasta el día de hoy. El más importante, es la creación de un nuevo acceso a la plaza que se situará en la propia plaza de la Administración Vieja en su esquina con la calle Juez, frente a la sede de la UNED. Los dos edificios (el central del Ayuntamiento y las casas del antiguo zoco situadas al sur) contarán con un pasadizo esquinero que permitirá entrar de forma más directa a quienes transiten desde el corazón del Casco Histórico. Se sumará al ya existente en el callejón de Padre Payán, frente al afamado local de hostelería Bahía de Palma.

El 'descosido' de las antiguas conexiones entre ambos edificios ha dejado a la luz una gran balconada abierta sobre dos arcos de medio punto que se abren hacia el convento histórico, actualmente sede de las dependencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sin embargo, no perderán el enlace gracias a un nuevo corpus en altura, de diseño claramente contemporáneo -y que, por lo tanto, permite al observador discernir con claridad las construcciones históricas de las nuevas- que conectará ambos inmuebles.

Mientras tanto, en la parte trasera del edificio histórico ya son visibles no sólo las mejoras en la fachada, sino también las obras de carpintería metálica tanto en los enrejados de los balcones como en las puertas y ventanas del futuro edificio administrativo rehabilitado. «Las fachadas correspondientes a edificios a rehabilitar serán restauradas con objeto de recuperar sus caracteres constructivos, de textura y color originales», detallaba el documento de memoria técnica de la obra.

Para más adelante quedará, no obstante, la rehabilitación de la fachada principal del Consistorio, la de la balconada -desde la que se recibió la bandera de los Juegos Mediterráneos o en la que tradicionalmente se leían los pregones de Feria-. El Ayuntamiento sacará a concurso una obra específica. No se sabe, no obstante, si recuperará el tono ocre-rojizo de los últimos años o mantendrá el blanquecino con el que ha quedado tras acabarse la obra de esta segunda fase de la plaza Vieja almeriense.