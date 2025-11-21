Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visiita de los miembros del Ayuntamiento a las obras de la Casa del Cine. R.I.

Las obras de la Casa del Cine alcanzan el 50% de ejecución

Los trabajos de ampliación y mejora del edificio, al que han destinado una inversión de 900.000 euros, finalizarán en el primer trimestre de 2026

L.M.C. / R.I.

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

Las obras de ampliación de la Casa del Cine ya han alcanzado el 50% del grado de ejecución. Estos trabajos cuentan con una inversión superior ... a los 900.000 euros y se prevé que finalicen a lo largo del primer trimestre de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia
  2. 2 «Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería»
  3. 3 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  4. 4 Puente fija 2027 para completar el tramo entre Almería y la frontera francesa del Corredor Mediterráneo
  5. 5 Paradela: «Vamos a impulsar la indicación geográfica protegida del Mármol de Macael»
  6. 6 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  7. 7 El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes
  8. 8 IU Roquetas de Mar exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo de corrupción» que sacude a la Diputación y al PP almeriense
  9. 9 «Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería»
  10. 10 Fernández-Pacheco, sobre Javier Aureliano García: «Confío en que demuestre su inocencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las obras de la Casa del Cine alcanzan el 50% de ejecución

Las obras de la Casa del Cine alcanzan el 50% de ejecución