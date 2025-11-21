Las obras de la Casa del Cine alcanzan el 50% de ejecución

Las obras de ampliación de la Casa del Cine ya han alcanzado el 50% del grado de ejecución. Estos trabajos cuentan con una inversión superior ... a los 900.000 euros y se prevé que finalicen a lo largo del primer trimestre de 2026.

Este espacio museístico ubicado en el barrio de Villablanca contará con una sala de producción para los nuevos rodajes y la creación de un plató de interiores junto al equipamiento necesario para su correcto funcionamiento.

Las obras permitirán habilitar en este espacio una zona de vestíbulo y aseos con diferentes distribuidores de acceso a las diversas estancias: una sala de producción, una zona de oficinas, control de grabación, sala principal de grabación, zona de camerinos y maquillaje con vestidor y un cuarto de limpieza. El edificio cuenta con una planta de sótano que no se ve afectada por la adaptación y cuyo acceso desde el local queda cerrado al público.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado el avance de los trabajos de ampliación y mejora que se están haciendo.Durante el encuentro ha destacado que se dotará de un nuevo equipamiento con acceso directo a las actuales dependencias de la Casa del Cine. Este nuevo edificio cuenta con una superficie construida de 452,35 metros cuadrados.

Esta adaptación incluye las obras de albañilería, acabados e instalaciones necesarias para que pueda destinarse a los usos y fines previstos, contando con acometida de agua, saneamiento y electricidad a través de su edificio anexo, la Casa del Cine.

Vázquez ha estado acompañada durante su visita por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca.

La ejecución de estas obras, cofinanciadas por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, tiene como objetivo «reforzar su papel como referente cultural y audiovisual de la ciudad».

«Almería es tierra de cine y por eso desde el Ayuntamiento queremos que este espacio no solo sea expositivo y didáctico, sino que ofrezca también al sector del cine, la publicidad y la producción audiovisual la posibilidad de trabajar en nuestra ciudad en labores de postproducción y grabación», ha valorado la alcaldesa, quien ha destacado que «en la capital creemos firmemente en la industria cinematográfica como motor de generación de empleo, de riqueza y de promoción turística de la ciudad».

Por último, Vázquez ha explicado que a estas obras se suman a los contratos promovidos por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad «como son los servicios para la musealización y dotación de sistemas de audio y videoguía para las visitas autónomas».