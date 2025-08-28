Obras en las calles de Felix para mejorar la circulación y la seguridad El Ayuntamiento anuncia un nuevo acceso rodado desde la Glorieta de San Roque a la calle Mojonera

E. Gabriel Llanderas Almería Jueves, 28 de agosto 2025, 13:26

El Ayuntamiento de Felix ha informado de la finalización de las obras que permiten el acceso rodado desde la Glorieta de San Roque a la calle Mojonera, una actuación muy demandada por los vecinos y considerada necesaria para mejorar tanto la seguridad como la fluidez del tráfico en el municipio.

Además de la entrada en funcionamiento de esta nueva conexión, se ha establecido también una regulación especial de la circulación en las calles del entorno. Así, la calle Llanos tendrá únicamente sentido de circulación hacia la Glorieta de San Roque, mientras que desde la glorieta la única salida posible será a través de la calle Mojonera.

El objetivo de esta medida es optimizar el flujo de vehículos y reforzar la seguridad vial en uno de los puntos más transitados del municipio. Desde el Ayuntamiento se ha pedido la colaboración y comprensión de todos los conductores, recordando la importancia de respetar la nueva señalización instalada.

Opiniones vecinales

La actuación ha recibido comentarios positivos por parte de muchos vecinos, que consideran que se trata de «otro compromiso cumplido por el equipo de Gobierno». Sin embargo, también hay voces críticas que piden un mayor cumplimiento de las normas. «Eso está muy bien, pero si se respeta la señalización en esta calle igual que en la calle La Fuente, creo que va a servir de poco», señalan. Otros vecinos, en cambio, destacan el esfuerzo municipal por mejorar la movilidad. «Sois los mejores», expresaba en redes sociales un usuario.

Con este cambio, el Ayuntamiento da un paso más en la reorganización del tráfico local, confiando en que la medida se traduzca en una circulación más segura y ordenada.

Fiestas de San Roque

El municipio de Felix ha realizado estas mejoras coincidiendo con la celebración, entre el 14 y el 17 de agosto, de sus fiestas patronales en honor a San Roque. El sábado 16 de agosto estuvo marcado por una intensa programación festiva, que comenzó con la Diana a cargo de la banda de música 'Los Iris' y los cabezudos (08.00 horas), seguida de la santa misa en honor al patrón (12.00 horas) y la posterior procesión de San Roque por las calles del municipio.

La jornada continuó con el tradicional baile de pasodobles en la Plaza de La Libertad (14.00 horas), juegos tradicionales (18.00 horas), la semifinal del torneo de petanca (18.15 horas) y una animada verbena con la Orquesta Trendi (23.30 horas).

El domingo 17, las actividades se diversificaron con propuestas para todos los públicos, como la jornada de E-Sports y videojuegos en el Centro Cultural El Lavadero (10.00 horas), un taller de lápices 3D (16.00 horas), el torneo de fútbol sala (18.00 horas) y la final del torneo de petanca (18.15 horas). La noche estuvo marcada por la verbena popular en la Plaza de La Libertad con la Orquesta Origen (23.30 horas), la entrega de trofeos deportivos (00.30 horas) y, como broche final, los tradicionales toros de fuego (03.00 horas).