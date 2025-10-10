Obras en Cabo de Gata: el Ayuntamiento adjudica la redacción del proyecto de la plaza de la Iglesia y entorno El presupuesto base de licitación era de 39.418,75 euros y el plazo de ejecución para la redacción del proyecto es de tres meses

A. Maldonado Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 17:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la adjudicación del contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto, dirección facultativa y responsable del contrato de las obras de reforma integral de la plaza de la Iglesia y las calles de su entorno, tales como Iglesia de Cabo de Gata, La Estrella de Mar, Chozas y Las Barcas, situadas en la barriada de San Miguel.

El contrato ha sido adjudicado a la mercantil Ordaz Arquitectura SLP, por un importe total de 31.535,02 euros, tras el proceso de licitación al que concurrieron cinco ofertas. El presupuesto base de licitación era de 39.418,75 euros y el plazo de ejecución para la redacción del proyecto es de tres meses.

Esta actuación, aprobada por la junta de gobierno local, afectará a un ámbito de casi 11.000 metros cuadrados que comprenderá la plaza de la Iglesia y las calles adyacentes. El proyecto definirá una reordenación integral del espacio público, con la creación de una plataforma única, la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la accesibilidad y la movilidad peatonal, así como la renovación del alumbrado público y ornamental, la implantación de nuevas zonas verdes y la redefinición del sistema de evacuación de aguas y saneamiento.

La portavoz del equipo de gobierno y concejala del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha destacado que esta intervención «responde al compromiso municipal de actuar en todos los barrios de la ciudad y poner en valor la barriada de Cabo de Gata», ya ha subrayado que «esta actuación contribuirá a mejorar la calidad del espacio urbano, facilitando la movilidad peatonal y reforzando el atractivo turístico, comercial y residencial de la zona».

Esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta del Ayuntamiento para la mejora de los espacios públicos en todo el término municipal y se suma a otras actuaciones ya ejecutadas en Cabo de Gata, como la remodelación del entorno del Mercado, con una inversión superior a 600.000 euros.

Subvención a la OCAL

La junta de gobierno local ha aprobado también la concesión de una subvención nominativa directa a la Asociación Cultural Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), por un importe de 140.000 euros, destinada a la realización del proyecto 'OCAL 2025'.

Esta ayuda se enmarca en el convenio anual que ambas entidades suscriben, y tiene como objetivo respaldar el desarrollo de las actividades promovidas por la OCAL, considerada el proyecto musical de mayor envergadura de la ciudad. Su labor no solo destaca por su excelencia artística, sino también por su compromiso con la difusión de la música clásica y su vocación educativa a través de las orquestas infantil y juvenil.

El proyecto 'OCAL 2025' ofrece una programación cultural de alta calidad, estrechamente vinculada a Almería, acercando las obras de grandes compositores a todos los públicos mediante formatos diversos: conciertos familiares, actividades escolares, colaboraciones con músicos de prestigio internacional, entre otros.

Además, impulsa la formación integral de niños, niñas y adolescentes mediante el trabajo de la Orquesta Infantil de Almería y la Orquesta Juvenil de Almería, fomentando valores como el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo.

De esta forma, y a través de este convenio,, ha subrayado el Consistorio en una nota, «el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el fomento de la cultura y el apoyo a iniciativas que, como esta, enriquecen la vida cultural de la ciudad y contribuyen al desarrollo educativo de sus jóvenes».