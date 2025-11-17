Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Sanz, en su visita inaugural al edificio de Consultas Externas de Almería. E. P.

Las obras del aparcamiento de Torrecárdenas comenzarán en «semanas»

Ubicado en el solar en el acceso al hospital, este parking de seis plantas de altura y 2.000 plazas cuenta con un presupuesto de 23 millones y 18 meses de plazo para su construcción

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció ayer en su visita a Almería para inaugurar el edificio de Consultas Externas 'Bahía de ... Almería' que «en las próximas semanas está previsto el inicio de las obras del nuevo aparcamiento del hospital de Torrecárdenas». Ahondó Sanz en que se trata de una infraestructura «muy necesaria y que mejorará tanto el servicio que se presta a la ciudadanía como a los profesionales de este gran centro sanitario». El futuro aparcamiento de Torrecárdenas, que se ubicará en el solar adyacente que actualmente se emplea para este mismo fin, tendrá seis plantas de altura y una capacidad para más de 2.000 vehículos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  2. 2 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  3. 3 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  4. 4 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  5. 5 Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación
  6. 6 El Ejido es referente provincial en regulación de patinetes eléctricos
  7. 7 Roquetas realiza trabajos de poda y jardinería en la carretera de Alicún
  8. 8 Gincana y juegos medievales para el IV Encuentro Municipal de AMPAs
  9. 9 Extraen 9,5 millones de metros cúbicos de agua y causan un daño al ecosistema de más de 400 millones de euros
  10. 10 De Almería a El Prat sin bajarse del AVE: una nueva estación en Barcelona mejorará la conectividad internacional de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las obras del aparcamiento de Torrecárdenas comenzarán en «semanas»

Las obras del aparcamiento de Torrecárdenas comenzarán en «semanas»