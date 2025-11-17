Las obras del aparcamiento de Torrecárdenas comenzarán en «semanas»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció ayer en su visita a Almería para inaugurar el edificio de Consultas Externas 'Bahía de ... Almería' que «en las próximas semanas está previsto el inicio de las obras del nuevo aparcamiento del hospital de Torrecárdenas». Ahondó Sanz en que se trata de una infraestructura «muy necesaria y que mejorará tanto el servicio que se presta a la ciudadanía como a los profesionales de este gran centro sanitario». El futuro aparcamiento de Torrecárdenas, que se ubicará en el solar adyacente que actualmente se emplea para este mismo fin, tendrá seis plantas de altura y una capacidad para más de 2.000 vehículos.

La construcción y posterior explotación de este edificio fueron adjudicadas a la empresa New Capital 2000 S. L. por parte de la Junta de Andalucía. La actuación cuenta con un presupuesto total de 23,5 millones de euros y un año y medio de plazo de ejecución. Esta obra pretende solucionar un déficit de más de 500 plazas de aparcamiento en el recinto del centro sanitario de referencia de Almería.

El nuevo edificio estará destinados tanto a público como a trabajadores, con la finalidad de facilitar a los usuarios, familiares y al personal del Hospital el estacionamiento de sus vehículos en las dependencias del mismo «en condiciones adecuadas de accesibilidad, comodidad y seguridad» frente a los estacionamientos actuales, alguno de ellos en terreno sin asfaltar y a la intemperie.

Tras la construcción, la empresa contará con un contrato de concesión de las instalaciones durante 40 años, salvo que se reduzca el plazo en la oferta del adjudicatario.En base al flujo de usuarios, el estudio financiero del anteproyecto prevé que el parking pueda recaudar en su primer año hasta 1.916.938 euros de los 1.440.893 euros se corresponde únicamente a rotaciones, mientras que el resto derivaría de los abonos.