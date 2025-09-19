La obra para urbanizar Los Molinos arranca tras desalojar una granja dos años y medio después de adjudicarse La demora no supondrán ningún coste adicional a las arcas municipales en cuanto a posibles indemnizaciones, según ha asegurado la edil de Urbanismo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:41 Comenta Compartir

Las obras para la urbanización de casi 61.000 metros cuadrados de terreno en el barrio de Los Molinos que fueron adjudicadas hace dos años y medio a la empresa de construcciones Nila por 3,2 millones de euros han arrancado después de haber conseguido desalojar una granja que seguía ocupada tras su expropiación.

La concejal de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, ha señalado este jueves que las obras que durarán en torno a once meses y con las que se pretende prolongar el Paseo de la Pipa así como la calle Rosa Chacel han arrancado con la demolición de este inmueble con el objetivo de prolongarse hasta su finalización sin más interrupciones.

«Las máquinas ya están allí y la obra ya seguirá su curso», ha valorado la edil, quien ha señalado que los retrasos para el comienzo de la obra no supondrán ningún coste adicional a las arcas municipales en cuanto al abono de posibles indemnizaciones.

Cabrera ha apuntado que la demolición del inmueble se ha producido tras el lanzamiento judicial ordenado por un juez, lo que ha permitido el desalojo del ocupante de la granja y la entrada en este espacio; una acción reclamada por los vecinos de la zona en los últimos meses ante la proliferación de basuras que había en el solar.

Con una superficie total de 60.991,05 metros cuadrados, las obras de urbanización, con un plazo de ejecución de once meses, permitirán el desarrollo de una importante bolsa de suelo, permitiendo con ello una mayor accesibilidad y permeabilidad de esta zona.

A la mejora de las condiciones actuales de este suelo, sin desarrollar, acompañará ejecutada esta actuación una mejora en la vertebración entre barrios y en la conexión viaria, conectando directamente el sector con la rotonda en la que confluyen las calle Instinción, Carrera del Mamí y Carretera de Níjar.

Además de hacerse cargo de la ejecución de la urbanización del sector mediante un contrato con la junta de compensación, Almería XXI asumió los gastos de urbanización de uno de los propietarios mayoritarios, por importe de 1.170.180 euros, a cambio de dos parcelas en el sector, con una edificación total de 6.501 metros cuadrados construidos sobre rasante, con la posibilidad de construir en ellas 56 viviendas.

La edificabilidad total de la zona es de 38.409 metros cuadrados construidos y el número de viviendas a construir en esta zona se cifra en 328. La ordenación de esta unidad de ejecución se estructura mediante dos viales principales, Paseo de La Pipa, en dirección norte-sur, y la calle Rosa Chacel, en dirección este-oeste, confluyendo en una gran rotonda.

Entre las parcelas resultantes de la urbanización, como parcelas dotacionales, hay una parcela de equipamiento deportivo de 2.800 metros cuadrados, una parcela para servicios de interés público y social de 600 metros cuadrados, y espacios libres que engloban aproximadamente una superficie de 6.000 metros cuadrados.