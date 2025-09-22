La obra del Paseo de Almería se extiende al 85% de la vía sin que haya finalizado la primera fase Mientras el pavimentado continúa en el tramo en el que se inició la obra en enero, desde hoy la actuación continúa hasta la intersección con la calle General Segura

Tramo del Paseo de Almería que se incluye en la nueva fase en la que se van acometer las obras de reforma.

Alicia Amate Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:05

Arranca hoy una nueva fase en las obras de remodelación del Paseo de Almería, que hace meses que dejaron de seguir la planificación inicialmente marcada. Las tres fases en las que se optó por dividir la actuación para minimizar su impacto en el entorno, definitivamente, se han entremezclado y, a partir de este martes, se inician los trabajos de la que sería la segunda subfase de la fase dos, que se extiende, incluso, a parte del tramo fijado para la tres.

De este modo, estará en plena actuación el tramo que va desde la Puerta de Purchena hasta casi el final de la vía, en concreto, a la altura de la intersección de la calle General Segura. Es decir, y así lo indica el Ayuntamiento, desde hoy, «las obras del Paseo de Almería se amplían a todo el trazado». Únicamente restaría la parte final hasta la plaza Emilio Pérez (Circular), lo que representa menos del 15% del total de la superficie sobre la que se realiza la remodelación total.

Esta continuación de las actuaciones llega sin que, sin embargo, se haya concluido con la primera fase, aquella en la que se comenzó a trabajar el 14 de enero de este año, cuando comenzó la cuenta atrás de los 12 meses previstos para la reforma de una de las vías principales de la ciudad.

Y es que, según los datos que ofrece la página web Elpaseopasoapaso.es (a través de la que el Ayuntamiento de Almería ofrece información actualizada sobre el estado de las obras), la fase 1 se encuentra al 75% de pavimentación. Eso sí, los trabajos de demolición e instalación están ejecutados al 100% en el tramo por el que se comenzó a actuar, que abarca desde la Puerta de Purchena hasta la intersección de la calle Navarro Rodrigo.

Esta fase, cabe recordar, debía realizarse entre los meses de enero y mayo. Sin embargo, cumplido este plazo, se optó por comenzar con la siguiente, partiéndola a su vez en dos «para optimizar los tiempos y reducir al mínimo las molestias a la ciudadanía», justificaba el Consistorio.

Ahora, cuando en base al proyecto inicial se debía estar a punto de comenzar la tercera y última etapa de esta importante obra, prevista a partir de octubre, se prosigue con la segunda. Actualmente, apunta la web oficial, la fase dos se encuentra a 70% de demolición y al 35% de canalización. No obstante, se apuntó que no sería necesario completar la primera subfase para comenzar la segunda, como ha ocurrido. De este modo, se pretende que la pavimentación no se paralice en ningún momento y se mantenga a un ritmo continuo la obra.

Así, desde hoy mismo, continúa la renovación del Paseo de Almería en el tramo comprendido entre las intersecciones con las calles Rueda López y Lachambre y General Segura. Para «facilitar la circulación», no obstante, se van a mantener abiertos los pasos transversales en Lachambre y Rueda López, en sentido hacia la avenida Federico García Lorca; General Tamayo, únicamente hacia el Centro Histórico (no se podrá girar desde la calle Martínez Campos) y General Segura, que da acceso hacia plaza Circular. Además, se mantendrá el corte de tráfico en la confluencia con las calles Navarro Rodrigo y Ricardos.

Se ha tenido en cuenta la necesidad de facilitar los accesos a aparcamientos y cocheras en la zona afectada por las obras. De acuerdo a la información ofrecida por el Consistorio, en esta fase se establecen vías alternativas para los garajes ubicados en la plaza San Pedro, en la calle Onde Ofalia, en la plaza Marqués de Heredia y en las calles Navarro Rodrigo, MéndezNúñez y Rueda López. Todas las modificaciones aparecen señalizadas.

Estas medidas, explica el Ayuntamiento, fueron coordinadas en un encuentro de trabajo entre representantes de la empresa ejecutora, la Policía Local de Almería y varias áreas municipales.

Otra de las modificaciones que trae esta fase de la actuación es el traslado de la parada de taxi del Paseo de Almería frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Además, se va a habilitar un aparcamiento reservado para los clientes del Hotel Costasol en la calle General Segura.

El Ayuntamiento de Almería, al respecto de esta obra dirigida a modificar completamente la imagen del Paseo de Almería, ha recordado «que esta actuación, aunque pueda generar molestias temporales, permitirá una profunda mejora del principal eje urbano de la ciudad, con un impacto positivo duradero para vecinos, comercios y visitantes».

Se trabaja con retraso

Cada nuevo paso que se da en la remodelación del Paseo de Almería recibe innumerables valoraciones por parte de la ciudadanía, que no duda en trasladar su opinión sobre una de las actuaciones más relevantes entre las que, actualmente, están en ejecución en la capital almeriense. Las hay en todos los sentidos, tanto positivas como negativas, aunque coinciden mayoritariamente en una apreciación: la lentitud con la que se desarrollan.

Esta actuación tiene un plazo de 12 meses para su ejecución, por un importe de más de 11 millones de euros. La concejala de Urbanismo dejó claro este verano que se iba a apurar el tiempo, esto es, que el Paseo de Almería no va a estar terminado antes de Navidad, como se anunció inicialmente.

Si todo va bien, una semana después del Día de Reyes, cuando se cumple el plazo de la obra, sí que debería haberse concluido. No obstante, la pretensión del Consistorio es que la decoración navideña encuentre su espacio también en esta vía pese a las obras.

Bonos consumo

Una de las medidas lanzadas para paliar las posibles consecuencias negativas que esta obra pueda tener en el comercio del centro de la ciudad es la puesta en marcha de un programa de ayudas al consumo. Tras el éxito que tuvo en su edición de primavera, esta campaña ha vuelto. Desde el 10 de septiembre, de hecho, los bonos al consumo están disponibles para los compradores almerienses.

Este programa, en el que colabora la Camara de Comercio de Almería pone a disposición de los consumidores cinco bonos de 5 euros cada uno, que podrán aplicarse en compras comprendidas entre 20 y 100 euros realizadas en los establecimientos adheridos. Se establece un máximo de 25 euros por semana en Alcomercio.es, siendo requisito estar registrado en esta plataforma.