Exterior de las instalaciones en obras en una imagen reciente. J. M. R.

La obra para convertir el Preventorio en ecomuseo supera ya el 50%

Con el interior al 70% de ejecución y la urbanización exterior avanzada, comienza la instalación de placas de Dekton en la fachada del 'Espacio 2'

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:03

La transformación del Preventorio en espacio museístico avanza a la vista de todos los almerienses. La urbanización exterior toma forma y la fusión de este ... histórico edificio con el adyacente Museo de Arte 'Espacio 2' se evidencia. El objetivo del proyecto del Ayuntamiento de Almería es que se convierta en un referente en sostenibilidad, lo que denominan un ecomuseo, que de la bienvenida a los visitantes que llegarán a la futura estacion de Alta Velocidad.

