La obra para convertir el Preventorio en ecomuseo supera ya el 50%

La transformación del Preventorio en espacio museístico avanza a la vista de todos los almerienses. La urbanización exterior toma forma y la fusión de este ... histórico edificio con el adyacente Museo de Arte 'Espacio 2' se evidencia. El objetivo del proyecto del Ayuntamiento de Almería es que se convierta en un referente en sostenibilidad, lo que denominan un ecomuseo, que de la bienvenida a los visitantes que llegarán a la futura estacion de Alta Velocidad.

Sobre esta actuación iniciada en marzo, el Consistorio capitalino ha confirmado que, actualmente, el grado de ejecución alcanza el 50% respecto del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) y está previsto que finalice a lo largo del primer trimestre de 2026.

Si bien los avances en el exterior son los más evidentes, de hecho el alumbrado ya está instalado y solo pendiente de pruebas, en lo que respecta al interior, según consta al Ayuntamiento, la albañilería y tabiquería para la distribución de los espacios ha concluido e instalaciones como la electricidad o la climatización se encuentran alrededor del 70%.

En estas semanas se está procediendo a la colocación del revestimiento exterior del edificio más moderno, lo que hasta ahora comprendía el Museo de Arte 'Espacio 2', con placas de Dekton, uno de los materiales comercializados por la multinacional almeriense Cosentino.

3,2 millones para un museo pionero

La reforma de este edificio, que durante dos décadas ha sido sede de la Alcaldía de Almería, comenzó el 6 de marzo de este año con un plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de 3,2 millones de euros. Se trata de unas actuaciones contempladas dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Entidades Locales (Pirep), que están financiadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos de la Unión Europea-Fondos Next Generation EU. La financiación europea oscila entre el 100 y el 85%, en función de la línea de actuación, mientras que resto se aporta con fondos municipales.

Una vez finalizado -lo que ocurrirá, si no hay imprevistos, dentro de los tiempos marcados- será un edificio autosostenible pionero en toda Andalucía.

Eficiencia a la vista

El proyecto, redactado por la empresa 'Loto Arq', contempla seis ejes de actuación. El primero de ellos se centra en la mejora de la eficiencia energética en la envolvente y en el aislamiento, la iluminación (eficiencia y control), la climatización (geotermia, solartermia y aerotermia), ventilación y energía renovable fotovoltaica.

Entre las innovaciones del futuro museo, se incluye que estas medidas de ahorro y eficiencia quedarán a la vista de los visitantes del centro a través un tótem informativo que dará en tiempo real desde el vestíbulo del museo los datos de temperatura, humedad, consumo eléctrico, climatización, producción fotovoltaica y de geotermia. Otro tótem, en la plaza de acceso, explicará las características bioclimáticas y energéticas de este ecomuseo.

El segundo eje se centra en la cubierta verde y la instalación de un jardín vertical en la fachada, en la reducción del caudal de agua de sanitarios y grifería, la reutilización de agua de lluvia y depuración de aguas grises para riego. Así como en la instalación de un aparcamiento para bicicletas y patinetes eléctricos.

Precisamente, uno de los aspectos más singulares del edificio será el jardín vertical previsto para su fachada, que, junto a un nuevo muro de tierra natural visto de gran inercia térmica, ofrecerá una cubierta con la que mitigar las altas temperaturas del interior al tiempo que ofrecerá un aspecto renovado al conjunto, que también renovará su exterior.

El tercer eje de actuaciones está destinado a la mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras mediante la dotación de elementos accesibles (ascensor, rampa, aseo accesible) y rotulación cognitiva y sensorial.

En cuarto lugar, los trabajos se centrarán en mejorar la habitabilidad mediante el acondicionamiento de espacios existentes a nuevos usos, pintura ecológica y escalera a cubierta.

El quinto eje está destinado a mejorar la conservación del edificio mediante la reparación de humedades y patologías varias, como son la mejora de la electricidad y telecomunicaciones o los mecanismos de comunicación como las cámaras de seguridad.

En sexto y último lugar, el proyecto también contempla actuaciones como la sustitución del vallado que separa la plaza del jardín para su apertura total durante el día; la instalación de nuevo mobiliario urbano para crear los espacios exteriores, incluyendo bancos con respaldo y apoyabrazos, jardineras, papeleras, tótem informativo, etc; la repavimentación de zonas exteriores; así como la creación de nuevas infraestructuras urbanas como son la dotación de una nueva red de evacuación de pluviales y adaptación del jardín existente, con mejora y adaptación de la red de riego a las exigencias municipales.