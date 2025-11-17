Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
FOTOS: M. C. C. M.

El obispo de Almería preside los 25 años de la iglesia de santa Teresa

El párroco sopló, el sábado, de manera simbólica las velas de la tarta de esta efeméride que apela a seguir siendo Iglesia viva; templo de almas que, juntas, caminan, oran, esperan y aman

José Manuel Palma

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

La iglesia Santa Teresa de Jesús abrió, en la tarde del pasado sábado, 15 de noviembre, su corazón como un libro sagrado para celebrar sus ... bodas de plata, desde que sus muros comenzaron a acoger el pulso vivo de la fe de este enclave de la capital almeriense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  2. 2 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  3. 3 David Bisbal viste a Almería de Navidad
  4. 4 Gincana y juegos medievales para el IV Encuentro Municipal de AMPAs
  5. 5 «Ozempic es eficaz en diabetes y pérdida de peso, pero no hace milagros»
  6. 6 Roquetas realiza trabajos de poda y jardinería en la carretera de Alicún
  7. 7 Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación
  8. 8 Preocupación por la «cara oculta del mar de plástico» del Poniente almeriense
  9. 9 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  10. 10 Dauda: «Nosotros, los morenos, solo estamos para trabajar; lo demás ya es como un lujo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El obispo de Almería preside los 25 años de la iglesia de santa Teresa

El obispo de Almería preside los 25 años de la iglesia de santa Teresa