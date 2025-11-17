El obispo de Almería preside los 25 años de la iglesia de santa Teresa

La iglesia Santa Teresa de Jesús abrió, en la tarde del pasado sábado, 15 de noviembre, su corazón como un libro sagrado para celebrar sus ... bodas de plata, desde que sus muros comenzaron a acoger el pulso vivo de la fe de este enclave de la capital almeriense.

La eucaristía, presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, tejió sobre la asamblea un manto de memoria y de futuro, como si la propia santa Teresa murmurase a los fieles: «Solo Dios basta».

Así lo recordó el prelado durante su homilía, trazando un camino por los siglos para establecer un paralelismo entre la génesis de las parroquias, en los albores del cristianismo, y lo que deberían ser hoy: «Hogares de encuentro, fogatas de fraternidad, espacios donde la fe se hacía carne en la vida cotidiana». Por ello, apeló a la asamblea, diciendo: «Sois piedras vivas del templo espiritual de Cristo. Los ladrillos pasan, pero las obras nacidas del amor dejan huellas indelebles en el alma de quienes nos acompañan en el camino de la vida, cuando amamos con el corazón de Cristo en la fe de su Iglesia».

Tras la misa, todos los grupos parroquiales arroparon tanto al obispo como a su párroco, Francisco Ruíz Fornieles, quien sopló de manera simbólica las velas de la tarta de esta efeméride, en la que se conmemoró no solo los 25 años de un edificio, sino el milagro humilde y constante de seguir siendo Iglesia viva; templo de almas que, juntas, caminan, oran, esperan y aman.