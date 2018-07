El número de personas asistidas por Cáritas cayó en 2017 un 35% Una de las colectas que Cáritas suele hacer en la provincia. / IDEAL La institución no enmarca este descenso en una mejoría social sino en la dificultad que a veces tienen para «documentar» las acciones que realizan SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Domingo, 22 julio 2018, 00:25

El número de personas que requirieron ayuda de Cáritas Diocesana en Almería descendió abruptamente durante el año pasado. Así subyace de la memoria anual de 2017 que la confederación ha dado a conocer esta semana, y en la que se deja entrever que poco a poco la recuperación está llegando a más domicilios. Al menos lo refrendan unos datos de usuarios atendidos que han disminuido en 2017 respecto al mismo periodo del año anterior en algo más del 35%.

Si en 2016 Cáritas asistió a unas 35.000 personas, durante el año pasado esta cifra bajó en 22.700, en cualquiera de las formas de ayuda que esta institución articula en la provincia, tanto en sus servicios centrales como también a través de la red de más de 90 parroquias que salpican a lo largo y ancho la provincia.

A pesar de esta cifras menguantes, en la memoria de Cáritas se incide en que este descenso no puede enmarcarse tanto en la mejoría de las circunstancias sociales, como sí en el hecho de que en muchos casos les es «imposible llegar a documentar la acción social que se realiza a través de nuestros voluntarios por todas las parroquias, tanto en las que está constituida Cáritas, como aquellas en las que no lo está», exponen. No solo eso, desde la entidad lanzan una voz de alarma por cómo se está «cronificando» la dependencia a la institución «de tantas familias que atendemos de forma ininterrumpida durante muchos años seguidos sin que encuentren una salida que les permita independizarse plenamente», señalan. Además cuantifican, pues calculan en un millar las familias que están siendo atendidas sin que haya visos de recuperación para ellas desde el año 2015.

Como viene siendo habitual desde el estallido de la crisis económica, la mayoría de atendidos hoy por Cáritas son españoles, aunque la cifra de inmigrantes está volviendo de nuevo a repuntar en la medida en la que la economía se recupera y se redobla la inmigración. Del total de atendidos, el 50,76% son de nacionalidad española, mientras que el 49,34% son inmigrantes. Por sexos, la inmensa mayoría de las personas que acuden a esta institución son mujeres, en un 70,12%, y por edades: lo más común es atender a personas entre los 25 y los 44 años (un 52,37%) y de entre 45 y los 64 años (34,94%).

En cuanto a los estudios, la mayoría, el 34,8%, solo tienen estudios primarios. Con estos datos, Cáritas dibuja un perfil tipo de asistidos que sería parecido al de una mujer de entre 25 a 44 años, tanto española como inmigrantes, y con estudios primarios.

Entre los programas que tiene la institución para dar cobertura a las familias, destacan los economatos solidarios, donde hasta un total de 916 personas el año pasado pudieron hacer la compra básica a precios más que asequibles. Por otro lado, en lo referente al empleo, en Almería se emplearon en 2017 gracias a Cáritas a un total de 49 personas, de las que 28 fueron mujeres y el resto (21) hombres. Asimismo, hasta 140 personas se beneficiaron de los programas de formación y orientación profesional de la institución.