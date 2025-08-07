Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuevos usos para el antiguo Centro de Actividades Náuticas de Almería

La APA ha adjudicado a Grupo Alvores el edificio de Las Almadrabillas para sede corporativa, restauración y cultura

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:36

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha aprobado la concesión administrativa del edificio ubicado en Las Almadrabillas (antiguo Centro de Actividades Náuticas) a Grupo Alvores como espacio multifuncional que albergue su sede corporativa, zonas empresariales, culturales expositivas, de restauración y servicios comunes; unos usos compatibles con los de puerto-ciudad, correspondientes al suelo portuario en que se ubica el inmueble.

El consejo de administración de la APA ha acordado otorgar la concesión, por 20 años con posibilidad de prórroga, tras la solicitud presentada por la empresa promotora y patrimonial de ámbito regional, «con la que se dota de nuevo de actividad este edificio, que está emplazado en el área objeto de la fase principal del proyecto puerto-ciudad junto al Muelle de Levante, que se ejecutará entre 2026 y 2028, cofinanciada por el Gobierno andaluz», según ha señalado la entidad portuaria en una nota.

Antes de iniciar la actividad, Alvores llevará a cabo obras, durante el presente y el próximo ejercicio, en las que, según el proyecto básico, tiene previsto invertir cerca de 1,8 millones de euros para la adaptación y adecuación del inmueble.

