Los nuevos restaurantes de Almería que se suman a la Guía Macarfi de gastronomía Nueve establecimientos han entrado de lleno en el listado que destaca a lo más selecto de la cocina almeriense

David Roth Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

La Guía Macarfi ha nacido en 2025 para asentarse como uno de los manuales gastronómicos a consultar a la hora de seleccionar la próxima parada obligatoria en la que llenar la barriga y, por qué no, ser muy feliz en el proceso. Ahora, apenas unos meses después de lanzar la primera remesa de restaurantes recomendados en la provincia de Almería, ha actualizado su listado incorporando nueve nuevos establecimientos en la provincia de Almería. En total, la guía ya recoge 40 selectos espacios que destacan por la calidad en su cocina, la atención y el ambiente. Nueve nuevas incorporaciones que ofrecen propuestas diversas, desde cocina mediterránea, hasta fusiones creativas.

Lhumus (Roquetas de Mar)

Este restaurante se ha consolidado como un referente en Roquetas de Mar. Según la Guía Macarfi, «rinde culto al producto con respeto y autenticidad». Su carta combina pescados frescos y carnes a la brasa con técnicas precisas que potencian los sabores locales, mientras que el ambiente elegante y el servicio atento completan la experiencia.

Arcilla (Mojácar)

En Macenas Resort, Arcilla ofrece una propuesta a la parrilla donde el chef realza productos de la huerta y pescados del mar de Alborán. La Guía subraya que «el chef realza los productos con toque personal», destacando platos como el canelón de cocido o la parpatana de atún. Un espacio donde cocina, sala y decoración se combinan de manera armoniosa.

La Orilla Gastro Terraza (Balerma)

Frente al Mediterráneo, La Orilla propone una cocina mediterránea con sabor a mar que la guía describe como «cuidada y auténtica». Desde salmorejo de remolacha hasta el rape a la brasa, cada plato refleja frescura y técnica, mientras la terraza y el servicio atento aportan al disfrute global.

Alinea (Roquetas de Mar)

Este restaurante fusiona la cocina andaluza con técnicas modernas y productos locales. La Guía destaca que «el cruapan de steak tartare, el huevo de oro con txangurro o la entraña con causa limeña son algunas de sus creaciones». Un lugar pensado para compartir, con un servicio cercano y acogedor.

Guarasoak (Carboneras)

Cerca de la playa de Carboneras, Guarasoak combina la tradición vasca con el alma andaluza. Según la Guía, «la materia prima es la protagonista de la carta, junto a una técnica depurada y elegante». Platos como el steak tartar preparado en mesa o el rape con crema de bogavante reflejan esta filosofía.

Cabo Norte (Mojácar)

Ubicado en un chalet con terraza ajardinada, Cabo Norte ofrece elaboraciones donde «los fondos y salsas realzan con sutileza lo mejor de cada producto», según la Guía. Entre sus especialidades destacan las gambas rojas al ajillo, raviolis de rabo de toro o el rodaballo con verduritas.

Boracay Beach (Garrucha)

Chiringuito en primera línea de playa que combina decoración cuidada con vistas espectaculares. La Guía señala que «no fallan los pescados ni los arroces, especialmente el arroz garruchero», destacando su servicio cercano y atento.

Aurora (Mojácar)

Restaurante de inspiración argentina, donde la parrilla es protagonista. La Guía resalta que ofrece carnes argentinas, pescados al punto y pizzas, y subraya la terraza frente a la playa como un valor añadido.

La Cava de Mojácar

En pleno paseo marítimo, La Cava apuesta por una cocina española centrada en verduras, pescados y arroces. Según la Guía, «disponen de menú diario a buen precio y aceptan mascotas», ofreciendo una experiencia gastronómica sencilla y cercana al mar.

La Guía Macarfi, creada por Manuel Carreras Fisas, comenzó como un proyecto urbano en Barcelona y ha ido expandiéndose hasta abarcar actualmente ocho comunidades autónomas, con el objetivo de alcanzar la totalidad de la España peninsular en el futuro. Su prestigio se basa en la valoración de más de 2.000 embajadores gastronómicos independientes, quienes puntúan los restaurantes en función de su comida, decoración, servicio y precio.