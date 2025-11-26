Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo del primer día de desvíos de tráfico en las obras de Puerta Purchena. R. I.

Nuevos cambios en el tráfico en Puerta de Purchena por las obras del Paseo desde este miércoles

Las restricciones afectarán a todo el tráfico rodado del entorno y, de forma especial, al acceso al Casco Histórico desde este punto neurálgico de la capital

David Roth

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:16

Comenta

Las obras de la segunda fase del Paseo de Almería provocarán desde hoy nuevos cortes y cambios en los sentidos de circulación en la zona ... de Puerta de Purchena. Las restricciones afectarán a todo el tráfico rodado del entorno y, de forma especial, al acceso al Casco Histórico desde este punto neurálgico de la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 11 años en Cuevas del Almanzora
  2. 2 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  3. 3 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  4. 4 Tres detenidos en El Ejido en una operación con registros simultáneos por tráfico de drogas y armas
  5. 5 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  6. 6 La muela, el indicio «demoledor» tras firmar un contrato millonario
  7. 7 Viajes a Ibiza y Madrid «de coste elevado y en efectivo» en 2016 y 2017
  8. 8 Roquetas organiza las I Jornadas de Ronqueo y Gastronomía del Pez Espada
  9. 9 Adriana García Pérez, asesinada por su exnovio en 1926: «Fue un acto de violencia machista, no de pasión»
  10. 10 Vázquez pone fecha al pleno en el que cambiará su equipo tras el cese de Javier Aureliano García

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nuevos cambios en el tráfico en Puerta de Purchena por las obras del Paseo desde este miércoles

Nuevos cambios en el tráfico en Puerta de Purchena por las obras del Paseo desde este miércoles