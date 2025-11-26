Nuevos cambios en el tráfico en Puerta de Purchena por las obras del Paseo desde este miércoles

Las obras de la segunda fase del Paseo de Almería provocarán desde hoy nuevos cortes y cambios en los sentidos de circulación en la zona ... de Puerta de Purchena. Las restricciones afectarán a todo el tráfico rodado del entorno y, de forma especial, al acceso al Casco Histórico desde este punto neurálgico de la capital.

Los ajustes en la movilidad serán efectivos desde las 10:00 horas y se prolongarán previsiblemente hasta el 5 de diciembre, aunque el Ayuntamiento advierte que, de no culminarse antes de esta fecha, podrían mantenerse hasta la finalización total de los trabajos.

Durante esta etapa, quedará prohibido el acceso a Puerta de Purchena desde la calle Granada. El tráfico procedente de esta vía será desviado por la Plaza de San Sebastián en dirección a la calle Alcalde Muñoz, mediante un dispositivo de vallas y señalización que incluirá señales R-400b y R-101, así como indicaciones previas situadas tanto en la intersección de calle Granada con la Rambla como en la avenida de Vilches para avisar del desvío.

Asimismo, la Plaza Manuel Pérez García modificará su funcionamiento habitual y establecerá una salida en dirección a la avenida Pablo Iglesias y hacia la propia Plaza de San Sebastián. A su vez, la avenida Pablo Iglesias, en su sentido hacia Puerta de Purchena, desviará a los vehículos hacia estos mismos puntos, obligando a reorganizar la circulación en el entorno.

Cambios en la línea de autobús urbano L18

Las alteraciones de tráfico también afectarán al transporte público. La línea urbana L18 modificará su recorrido durante esta fase de las obras. La última expedición que circulará por su trazado actual —que incluye calles Morato y Genoveses, Plaza del Quemadero, calle Restoy, avenida Pablo Iglesias, Plaza de San Sebastián, Alcalde Muñoz, Santos Zárate y avenida Federico García Lorca en sentido descendente— será la de las 9:30 horas de este miércoles.

A partir de ese momento, los autobuses que circulan en sentido Torrecárdenas–Costacabana pasarán a hacerlo por calle Granada, continuando por la Rambla de Belén en sentido ascendente, bordeando la Glorieta de la Residencia Ballesol y regresando por la Rambla de Belén en sentido descendente, hasta incorporarse de nuevo a la avenida Federico García Lorca.

Debido a estos cambios, varias paradas quedarán fuera de servicio hasta el día 5 de diciembre a las 18:00 horas. Se trata de las paradas Ballesol–Ciudad Deportiva (n.º 344), Fernando de Rojos–Colegio (n.º 345), Genoveses 43 (n.º 346), Plaza del Quemadero (n.º 1), Pablo Iglesias 89 (n.º 2), Pablo Iglesias Alfareros (n.º 3), así como las paradas temporales de Plaza de San Sebastián y Santos Zárate.

El Ayuntamiento de Almería ha pedido disculpas por las molestias que estas modificaciones puedan ocasionar y ha recordado que se trata de una actuación necesaria dentro de una obra considerada transformadora para esta zona estratégica de la ciudad.