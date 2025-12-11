El nuevo trazado de la línea eléctrica Baza-Antas prevé 69 expropiaciones en Almería

Red Eléctrica Española (REE)abrió ayer el periodo de información pública de la línea eléctrica 400 Kv Baza-Antas, tras la modificación del trazado del ... tendido entre las subestaciones de ambos municipios con dos variantes, de 14 kilómetros en Granada y 5,6 kilómetros en Almería, para evitar el paso de la línea por sendas zonas de protección de aves y murciélagos, según la Subdelegación del Gobierno de Granada.

El periodo de alegaciones, de 30 días, afecta a la autorización administrativa, la declaración de impacto ambiental y declaración de utilidad pública de esta línea que, según informa Red Eléctrica, es «un eje estratégico que acaba con el déficit histórico de infraestructuras eléctricas del norte de la provincia de Granada y Almería». El tramo de la línea Caparacena-Baza ya está en servicio por lo que resta la continuidad hasta el municipio de Antas.

El anuncio incluye la relación de los 207 propietarios de terrenos sobre los que irán instalados los postes del tendido. Se trata de 69 propietarios en la provincia de Almería –41 en Albox, 10 en Arboleas y 18 en Taberno– y 138 en la provincia de Granada –14 en Baza, 21 en Benamaurel y 103 en Cúllar–. Poseen en su mayoría fincas agrícolas, aunque también figuran entre los afectados ayuntamientos y otros organismos públicos.

Según informó el Gobierno, una vez obtenida la declaración de utilidad pública de la Dirección General de Política Energética y Minas, Red Eléctrica «podrá solicitar el levantamiento de actas previas a la ocupación (fase que da inicio al procedimiento expropiatorio) de todas aquellas fincas con las que no haya llegado a un acuerdo».

En el anuncio publicado este jueves se detalla que la modificación del trazado se realizó en base a «requerimientos de la Subdirección General de Evaluación Ambiental» fruto de las alegaciones realizadas por organismos públicos y entidades privadas y «por la existencia de nueva documentación ambiental».

«Se considera que estas modificaciones refuerzan la sostenibilidad del proyecto y su aceptación social, sin comprometer su viabilidad técnica ni su funcionalidad», señala Red Eléctrica. El proyecto de las dos variantes tiene un presupuesto total de 9, 6 millones de euros, de los que 2,7 se corresponden con el trazado que se extiende por territorio almeriense.

Este nuevo paso en la línea eléctrica 400 Kv Baza-Antas (anteriormente denominada Baza-Ribina), que deberá suponer un salto cualitativo en el suministro de la provincia, se produce en un marco temporal en el que, precisamente, el futuro de estas infraestructuras está en las agendas de las administraciones dado que está en pleno proceso de desarrollo la planificación de la red de energía eléctrica del presente lustro.

Planificación 2025-2030

Las infraestructuras eléctricas son imprescindibles para el desarrollo económico y social de cualquier territorio. En la provincia de Almería, consumido ya un cuarto del siglo XXI, aún existen desiertos eléctricos, principalmente en las zonas del interior, que impiden el crecimiento –e, incluso, el mantenimiento– de zonas rurales en riesgo de despoblación.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado su propuesta de planificación de red de energía eléctrica 2025-2030 y en esta se incluyen para las actuaciones pendientes en la provincia: la finalización del mencionado eje Caparacena-Baza-Antas, que tiene como nueva fecha 2026, y la ampliación de la subestación de Benahadux, en marcha y fechado en 2024 en este extenso documento.

La planificación 2025-2030 aún no es definitiva. Está en fase de alegaciones hasta el 16 de diciembre. De hecho desde la Consejería de Industria, Energía y Minas confirman su intención de solicitar modificaciones, porque consideran que la inversión es insuficiente y critican que sólo se han incluido 25 de las 111 infraestructuras que solicitaron al Gobierno central. De hecho, la provincia de Almería está entre las menos beneficiadas 'a priori' en la proyección inicial del Ministerio, sujeta a cambios a raíz de las alegaciones que se presenten.

El sistema almeriense

El sistema de transporte eléctrico de la provincia de Almería, según se describe en un reciente informe de la Agencia Andaluza de la Energía, incluye la subestación Litoral de Almería de 400 kV, considerada como nodo vertebral de la red de transporte, desde la que se conecta dos ejes de 400 kV con Granada (subestaciones Tabernas y Huéneja) y con Murcia. El área metropolitana de la capital se alimenta desde la subestación Benahadux 220 kV que junto con Berja 220 kV y Tabernas 400/220 kV cierran un segundo eje de conexión de 220 kV con Granada en la subestación Órgiva.

Este informe reconoce que «la calidad de suministro de energía eléctrica en Almería, medida como el tiempo equivalente de interrupción (TIEPI), ha empeorado en el último año».

Al respecto de la planificación 2025-2030 del Gobierno, uno de los grandes proyectos que tocan a la provincia almeriense es la finalización del eje Caparecan-Baza-Antas, para el que se ha iniciado el proceso de información pública. Se trata, no en vano, de una infraestructura que la Junta califica como «indispensable» para Andalucía Oriental, ya que vendría a corregir el hecho de que sea la zona menos mallada desde el punto de vista eléctrico de toda España, lo que según indica la administración andaluza «ha dificultado históricamente el crecimiento económico y social de la zona».

En el plan del Ministerio hacen también referencia a que este eje tiene como objetivo incrementar el mallado en la red y que servirá para aumentar la integración de generación de energía de origen renovable «reduciendo los vertidos». «El elevado potencial de generación renovable de la zona requiere la construcción de nuevas infraestructuras para conseguir su óptimo aprovechamiento», precisa. La red, según la proyección del Gobierno, estaría lista el próximo año.

En cuanto a la subestación de Benahadux, en la que se trabaja para mejorar la alimentación de la red de distribución y absorber crecimiento de demanda, también se incluye en esta planificación del Gobierno, si bien, se trabaja en ella

Andalucía Oriental

A estas se suman las nuevas actuaciones que unirán Andalucía Oriental, a través de Baza, con el Levante y Murcia. Las inversiones previstas para estos proyectos, según la planificación provisional, son de 130 millones para el eje que Baza-Olea-Manzanares, que incluye una nueva subestación en Olea (Jaén); y casi 340 millones para el eje Sur-Levante, que además del doble circuito a Baza, contempla tres nuevas subestaciones en Argos (Murcia), Machorra y Manchuela, entre otras intervenciones.

En el caso del eje Baza-Olea-Manzanares, el Ministerio indica que refuerza la conexión entre Andalucía y Castilla La Mancha, aumentando el mallado de red, algo clave teniendo en cuenta que la densidad de la red de transporte se sitúa un 40% por debajo de los valores medios peninsulares. Se consigue, además, mejorar en concreto la zona norte de la provincia de Jaén, «tradicionalmente deficitaria en infraestructuras eléctricas», según se explica en la planificación. Este eje es una demanda que venía haciendo desde hace tiempo la Junta de Andalucía.

También es una demanda del Gobierno andaluz, que se ha recogido en este plan, el nuevo eje Sur-Levante con el que se refuerza la integración de renovables. Este eje que incluye diversas actuaciones estaría concluido en 2029. Eso sí, la Junta indica que aunque estas «necesidades históricas» se hayan recogido, «el Ministerio ha propuesto soluciones alternativas a las planteadas por ellos, que además suponen un mayor coste».

El Gobierno central invertirá unos 13.600 millones en el conjunto del territorio nacional en la planificación eléctrica con horizonte 2030. El objetivo, según indican desde el Ejecutivo, es cubrir las necesidades industriales y de desarrollo del país. Y es que aunque estas infraestructuras sean poco conocidas para los ciudadanos, son claves para el crecimiento de un territorio.

Almería, al igual que la vecina Granada, ha sufrido ese lastre durante años. Y los que no notaban ese agujero, lo sintieron cuando en el apagón de abril, la luz tardó casi un día completo llegar al último punto de la provincia en recuperarla.

Alegaciones

La Junta de Andalucía presentará alegaciones antes del 16 de diciembre de 2025, fecha límite para solicitar modificaciones al plan del Gobierno central, defendiendo la inclusión de sus propuestas estratégicas y subrayando el amplio respaldo político, empresarial y social con el que cuentan, además del aval técnico y medioambiental. A través de este procedimiento, el Gobierno andaluz reclamará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «que corrija la clara situación de desventaja con la que vuelve a tratar a Andalucía respecto a otras comunidades autónomas, ya que la densidad de la red de transporte se sitúa un 40% por debajo de los valores medios peninsulares».

En este sentido, según especificó la Administración andaluza, pondrá de manifiesto que la planificación estatal «no responde a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas de Andalucía, limitando su capacidad de crecimiento y de avance en la transición energética».

La producción de renovables se duplica en una década

La mejora de la red es clave para el aprovechamiento de la energía renovable. Así se indica en el informe de la planificación 2025-2030 del Ministerio de Transición Ecológica, algo que es clave en la provincia de Almería, pionera en la investigación en fotovoltaica. Según la Agencia Andaluza de Energía, los parques eólicos y fotovoltaicos son los que más instalaciones tienen en la provincia de Almería y los que mayor producción de energía renovable aportan a la red, con 510 MW y 962 MW, respectivamente.

Concreta sobre las fotovoltaicas el mismo documento que únicamente se tienen en cuenta las de más de 10MW de potencia instalada «debido al gran número existente».

En cuanto al resto de energías renovables, Almería produce 2,2 MW de biogás; 1,7 MW de biomasa y 8,4 MW de hidroeléctrica.

En total, la provincia almeriense produce 1.480 KW (según datos cerrados en junio de este año), lo que representa el 9,2% de la generación eléctrica renovables de la comunidad autónoma andaluza. Un volumen que resulta el doble que el reflejado en Almería una década atrás, tiempo en el que se ha multiplicado notablemente la producción fotovoltaica.