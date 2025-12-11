Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Línea Caparacena-Baza, en Granada, inaugurada en 2022. Pepe Marín

El nuevo trazado de la línea eléctrica Baza-Antas prevé 69 expropiaciones en Almería

Las propiedades afectadas se ubican en una extensión de 5,6 kilómetros de los municipios de Albox, Arboleas y Taberno

A. Amate / R. Alcántara / I. Gallastegui

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:20

Comenta

Red Eléctrica Española (REE)abrió ayer el periodo de información pública de la línea eléctrica 400 Kv Baza-Antas, tras la modificación del trazado del ... tendido entre las subestaciones de ambos municipios con dos variantes, de 14 kilómetros en Granada y 5,6 kilómetros en Almería, para evitar el paso de la línea por sendas zonas de protección de aves y murciélagos, según la Subdelegación del Gobierno de Granada.

