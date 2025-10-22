Nuevo sendero para disfrutar del patrimonio de Almería paso a paso Partirá del Parque de las Almadrabillas y recorrerá el paseo marítimo y diferentes espacios verdes de Almería

Doce kilómetros. Es lo que recorrerán los participantes en la marcha patrimonial 'Entre parques', que permitirá conectar andando el Parque de las Almadrabillas con diferentes espacios verdes de la ciudad hasta llegar al Parque de Ciudad Jardín, en un amplio circuito urbano.

Habrá un primer tramo paralelo al mar, por el paseo marítimo, y se trasladará después al Parque de las Familias para adentrarse a continuación en otras zonas de esparcimiento de Almería.

Será la próxima ruta urbana patrimonial que organiza el área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte y que fue aplazada por el fuerte viento hace unas fechas, pero que finalmente tendrá lugar el sábado 25 de octubre, a las 10 horas.

La salida será desde el Monumento de las Víctimas de Mauthausen para continuar por la playa de San Miguel, Zapillo, Nueva Almería, Parque de las Familias, Parque San Isidro, Mirador de la Rambla, Parque de Oliveros, Parque de la Estación y finalizará en el Parque de Ciudad Jardín.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha declarado que «ese sendero no es solo una actividad física, sino también una oportunidad de aprender más sobre nuestra ciudad, su historia y su entorno». «Queremos tejer una red de senderos urbanos para que los almerienses puedan recorrerlos en cualquier momento», ha subrayado.

Esta actividad forma parte del programa 'Senderos Urbanos Patrimoniales', que cuenta con diez rutas y coordina la empresa Kúspide, que también ha programado las rutas 'Sendero de Cine', 'Entre Parques', 'Audiobarrio', 'Entre Plazas' y 'Murallas'.

Este sendero ya se hizo en junio y enlazó el Parque de las Almadrabillas con el Parque del Andarax. Ahora, se adentra en nuevos parques de la ciudad. Todos los senderos, recuerda el Ayuntamiento, son gratuitos, aunque es necesario inscribirse en la web del área de Ciudad Activa, https://almeriaciudad.es/pmd. Además, todos son inclusivos, salvo el que recorre las murallas.