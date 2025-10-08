Nuevo hito del soterramiento de Almería: la gran rotonda de Los Molinos abrirá al tráfico la próxima semana Se trata de la segunda intervención concretada de este macroproyecto después de la apertura de la autovía del Aeropuerto tras la demolición del paso elevado que atravesaba las vías del ferrocarril

M. C. Callejón Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:45

Las obras del soterramiento están a una semana de completar un nuevo hito con la apertura de la macrorrotonda de Los Molinos que servirá para vertebrar el tráfico en la zona y afectará de manera principal a dos grandes arterias de comunicación de la ciudad, como son la carretera de Níjar y la de Sierra Alhamilla.

Desde su cierre para la demolición del paso elevado que salvaba las vías del tren, cuyos trabajos dieron comienzo el 15 de enero de 2024, aunque el desmantelamiento de la gran estructura se inició en la madrugada del miércoles 17, han pasado 19 meses en los que este importante nudo de la red viaria de la ciudad ha sufrido un enorme cambio.

La fecha definitiva para su apertura llegará «a mediados de la próxima semana», han adelantado a IDEAL fuentes cercanas a los trabajos que ejecuta la mercantil Sacyr, valorados en 185 millones de euros, que no solo traerán la Alta Velocidad a Almería sino que, también, transformarán la trama urbana de la ciudad.

Las cuadrillas que trabajan en la zona se afanan estos días en rematar labores de asfaltado, acerado, iluminación pública e instalación de señales semafóricas y viales para regular tanto la circulación de vehículos como el tránsito de los peatones de este área en el que confluyen populosos barrios como el de Los Molinos, Nueva Andalucía, Cortijo Grande o El Puche y que, además, vertebra la ciudad de Este a Oeste y de Norte a Sur.

La gran rotonda conectará, no en vano, el tráfico de la carretera de Níjar con la de Sierra Alhamilla y Mariana Pineda, que llega hasta el Sector 20 hacia los barrios de La Pipa, Villa María y Torrecárdenas, así como con la calle Pilones, que accede hacia la Manuel Azaña y, desde ahí, a la avenida del Mediterráneo. Pero, también, asumirá nueva circulación con la reapertura de la entrada directa desde la autovía del Aeropuerto, que quedó cerrada el 28 de junio del pasado año para avanzar en las obras del soterramiento con la supresión del paso elevado de la AL-12.

Precisamente, quienes accedan por este vial y quieran dirigirse hacia el centro a lo largo de Sierra Alhamilla tendrán que dirigirse en dirección a Mariana Pineda para hacer el cambio de sentido.

Por su parte, quienes pretendan circular por Sierra Alhamilla atravesando la autovía del Aeropuerto -una posibilidad novedosa que abre el nuevo trazado viario de la zona-, deberán seguir las indicaciones de las señales verticales, dado que el tráfico quedará regulado por semáforos en la confluencia de ambas arterias de comunicación.

Con la reapertura de la circulación en este área llegará, por otra parte, la tranquilidad de los vecinos que, tal y como han trasladado a IDEAL, están «completamente hartos» por las molestias que causan no solo los ruidos sino la acumulación de tierra «en la puerta misma de nuestras casas».