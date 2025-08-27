Un nuevo flamenco sorprende en la playa de Almerimar, tras avistamientos previos en Adra y El Palmer El ave ha sido vista paseando entre bañistas, una estampa que se ha hecho habitual en el litoral almeriense durante la migración, especialmente este mes de agosto

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:06 Comenta Compartir

La costa de Almería vuelve a ofrecer escenas inesperadas en pleno verano. Los bañistas de Almerimar han sido testigos de la presencia de un flamenco que, con paso pausado y ergido, ha recorrido dando zancadas la arena entre sombrillas y toallas, dejando una imagen que rápidamente ha inundado las redes sociales.

Lo más llamativo es que no se trata de un hecho aislado. En los últimos días ya se han registrado apariciones similares: primero en la playa de San Nicolás de Adra y más tarde en la del Palmer, en el término municipal de Enix y ubicada entre la capital y Aguadulce, donde otros ejemplares sorprendieron a vecinos y turistas.

En todos los casos, el asombro se ha mezclado con la curiosidad y el deseo de capturar el momento con el móvil, ya sea para guardarlo como recuerdo, mostrarlo a amigos y conocidos o subirlo a las redes sociales, donde este tipo de contenidos suelen hacerse virales.

Un visitante inesperado

En Adra, el flamenco apareció pasadas las cinco de la tarde y permaneció varios minutos en la orilla, sin que parecieran perturbarle las miradas y las cámaras de los bañistas que allí se encontraban. Finalmente levantó el vuelo y prosiguió su trayecto, previsiblemente hacia un destino en el continente africano, según indican expertos en migraciones de aves.

Esta escena recuerda lo ocurrido en 2017, cuando otro ejemplar fue hallado en la playa de La Caracola con una lesión en el ala y, tras ser atendido, pudo regresar a su hábitat natural.

Los expertos en fauna señalan que este tipo de apariciones no son tan raras como parecen. Destacan que las poblaciones de flamencos se concentran en humedales y marismas, y que la cercanía de espacios naturales como las albuferas de Adra o el paraje Punta Entinas-Sabinar facilita que estas aves hagan escala en playas del litoral.

Migraciones que dejan huella

Aunque en Almería no existen colonias reproductoras, dado que las más cercanas se encuentran en Fuente de Piedra (Málaga) y en las Marismas del Odiel (Huelva), la provincia es lugar de paso en las rutas migratorias. La aparición de estos flamencos se suma a la de otras especies, como las bandadas de cigüeñas que se han dejado ver recientemente sobrevolando la capital y distintos puntos del interior.

Lo que para los expertos es un fenómeno natural, para quienes lo contemplan de cerca se convierte en una experiencia única: ver a un flamenco caminar por la misma arena en la que se encuentran las personas y, además, sin que este parezca verse amenazado o amedrentado.

Una postal insólita que también ha dado lugar a algunas especulaciones en redes sociales, como, por ejemplo, que la presencia de estas aves en las orillas de las citadas playas podría deberse a causas relacionadas con cuestiones como el cambio climático o los incendios de este verano en diferentes puntos de España.

No obstante, desde organizaciones dedicadas al estudio, cuidado y conservación de la fauna señalan que este tipo de casos son cíclicos y más habituales de lo que pudiera parecer a primera vista. Afirman que están ligados a los trayectos migratorios y que, por tanto, están motivados principalmente por el hecho de que Almería es una vía de paso hasta puntos geográficos de destino en África.