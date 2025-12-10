Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Escaparate del nuevo establecimiento en la calle de las Tiendas. D. R.

Un nuevo establecimiento especializado en cómic, manga y cultura pop aterriza en el centro

La cadena especializada abre un nuevo espacio dirigido a los amantes del coleccionismo, los juegos de mesa y el universo friki

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 20:56

Comenta

En los últimos años los aficionados a los cómics en Almería han comenzado a disfrutar de una creciente oferta de establecimientos para adquirir publicaciones que ... antes solo encontraban en capitales como Granada, Sevilla, Málaga o incluso Madrid. A esa tendencia se ha unido recientemente una nueva tienda, que ha aterrizado en un céntrico punto de la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  2. 2 El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo
  3. 3 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  4. 4 Ecologistas en Acción alerta de un «plano manipulado» para situar el Algarrobico en suelo urbanizable
  5. 5 La Hermandad del Cristo del Mar inaugura su gran rastrillo en Roquetas
  6. 6 Días contados para derribar las últimas viviendas y el edificio de la calle Hércules
  7. 7 El IDM La Gloria estrena nuevo suelo con pavimento sintético
  8. 8 Ecovidrio lanza una campaña para fomentar el reciclaje en El Ejido
  9. 9 Almería, Granada y Murcia, unidas por la línea de tren Guadix-Baza-Lorca
  10. 10 El sorprendente e inusual visitante que ha sido visto en la costa este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un nuevo establecimiento especializado en cómic, manga y cultura pop aterriza en el centro

Un nuevo establecimiento especializado en cómic, manga y cultura pop aterriza en el centro