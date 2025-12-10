Un nuevo establecimiento especializado en cómic, manga y cultura pop aterriza en el centro

En los últimos años los aficionados a los cómics en Almería han comenzado a disfrutar de una creciente oferta de establecimientos para adquirir publicaciones que ... antes solo encontraban en capitales como Granada, Sevilla, Málaga o incluso Madrid. A esa tendencia se ha unido recientemente una nueva tienda, que ha aterrizado en un céntrico punto de la capital.

Freak Point, conocida en otras ciudades por reunir bajo un mismo techo cómic, manga, figuras, cartas coleccionables, libros de fantasía y todo tipo de artículos relacionados con el universo friki, ya ha abierto sus puertas en la calle de las Tiendas, en el tramo que va desde la calle Hernán Cortés a la Plaza Manuel Pérez García. Es ya un punto de encuentro para quienes disfrutan del cine, las series, los juegos de mesa, el rol y el coleccionismo, y aspiran a tener un lugar donde compartir aficiones con otras personas.

Novedades y lanzamientos recientes

Desde la marca explican que su filosofía pasa por crear espacios en los que los aficionados puedan sentirse parte de algo más grande. En su nuevo local almeriense, los visitantes disponen de novedades editoriales, estanterías dedicadas al manga, lanzamientos recientes de superhéroes, merchandising de sus sagas favoritas y una amplia selección de figuras de héroes y villanos. Tampoco faltan las cartas Pokémon, Magic o Yu-Gi-Oh, así como juegos de rol y artículos especializados para jugadores veteranos y recién llegados.

La llegada de Freak Point pretende marcar el inicio de una comunidad local vinculada al cómic, el manga y el coleccionismo, con una programación que incluirá eventos, torneos y encuentros especiales. La cadena asegura que su propósito es convertir el local en un punto de reunión para compartir aficiones, conocer a otros fans y disfrutar de una experiencia en la que cada rincón tenga una historia que contar.

Su escaparate añade nueva luz y dinamismo a esta zona tan céntrica de la capital, con una gran variedad de productos, que no han dejado de atraer a los aficionados al cómic y a otros muchos curiosos que han querido visitar y conocer de primera mano el establecimiento abierto en la capital de esta cadena.