Un nuevo espacio funcional con habitaciones especialmente pensadas para estudiantes en el Barrio Alto Casa Pérez lleva unos meses funcionando en la calle Pastor esquina con Pintor Romero de Torres, en una zona en transformación con planes de rehabilitación en marcha

El Barrio Alto de Almería suma desde hace unos meses un nuevo recurso. Se llama Casa Pérez y es un edificio reformado y adaptado que ofrece habitaciones pensadas especialmente para estudiantes. Ubicado en la calle Pastor, esquina con Pintor Romero de Torres, el inmueble se ha estrenado el pasado mes de febrero con una propuesta de alojamiento que busca combinar funcionalidad, comodidad y estilo.

De hecho, según informan desde el propio alojamiento, desde el 1 de septiembre próximo hasta el 30 de junio de 2026 este espacio estará solo destinado a alojar estudiantes, coincidiendo con las fechas de desarrollo del curso.

En su promoción a través de redes sociales, el espacio se anuncia con un mensaje directo: «Te ofrecemos habitaciones diseñadas con estilo y funcionalidad, pensadas especialmente para estudiantes. Disfruta de espacios llenos de luz, comodidad y detalles que hacen la diferencia, creando un ambiente perfecto». Las primeras reseñas de clientes que ya se han alojado en el edificio han sido positivas, destacando la luminosidad y el diseño moderno de las estancias.

Un barrio de contrastes

La apertura de Casa Pérez coincide con un periodo de transformación en el Barrio Alto, donde en los últimos meses se han puesto en marcha actuaciones como el plan de rehabilitación energética en la zona conocida como el barrio de los Pintores. Este programa, impulsado por la empresa municipal Almería XXI y dotado con 6,7 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes, ha permitido que varias comunidades de vecinos emprender proyectos con el objetivo, entre otros, de mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de sus viviendas.

También se han llevado a cabo proyectos como la remodelación de la Plaza Acequieros, inaugurada a comienzos de 2024 tras una inversión de más de 600.000 euros, que ha sustituido la zona sin delimitar que previamente se usaba por muchos como aparcamiento por un espacio de ocio y convivencia, y que forma parte de un plan más amplio que afectará también a la Plaza Azucena.

Además, en 2022 ya se adecuó una zona del Barrio Alto con obras de urbanización en una superficie de 8.878 metros cuadrados que contempla una edificabilidad de 10.334 metros cuadrados, y reordenó el espacio delimitado por las calles Pancho, Verbena, Martínez, Morales y Plaza Hornero.

No obstante, junto a estas inversiones, algunos vecinos del Barrio Alto denuncian un «rosario de problemas» que, según dicen, van desde aceras deterioradas e intransitables hasta solares abandonados convertidos en vertederos improvisados. La falta de limpieza, la escasez de contenedores y la ausencia total de puntos de reciclaje en calles como la Real del Barrio Alto son otras de las quejas más frecuentes.

Entre la modernización y la falta de atención

La creación de espacios como Casa Pérez, la rehabilitación energética de viviendas o la remodelación de plazas reflejan el esfuerzo de las administraciones públicas, de iniciativa privada y de algunos vecinos por modernizar el Barrio Alto. El nuevo alojamiento para estudiantes se convierte así en un recurso moderno que se suma a la transformación del barrio.