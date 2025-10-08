El nuevo contrato de limpieza de Almería incluirá una nueva planta en el Sector 20 valorada en cinco millones de euros La actuación cuenta con informes favorables tanto de la Junta de Andalucía, por la proximidad a dos vías pecuarias, así como de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

El nuevo contrato de servicios de limpieza viaria y de playas en el término municipal en el que trabaja el Ayuntamiento de Almería incluirá la construcción de nuevas instalaciones para este servicio en el Polígono Industrial Sector 20 de la ciudad mediante un proyecto que cifra en prácticamente cinco millones de euros la construcción del nuevo inmueble.

La junta de gobierno local aprobó el pasado mes de septiembre el proyecto básico de este nuevo equipamiento cuyo coste se estima en 4.938.852,77 euros y que, a propuesta del área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, fue encargado a la empresa Ingenia2 por 9.736,87 euros en mayo del pasado año.

El acuerdo, consultado por Europa Press, señala que las obras definidas en el proyecto no serán objeto de una «licitación independiente» sino que se ejecutarán en el marco del nuevo contrato, que tendrá una duración de siete años y en el que se prevé un gasto superior a los 193 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 55 por ciento de la partida con respecto al contrato vigente.

La actuación cuenta con informes favorables tanto de la Junta de Andalucía, por la proximidad a dos vías pecuarias, así como de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, puesto que el espacio se ubica en la zona de influencia del aeropuerto, lo que obliga a tener el visto bueno para la construcción de un edificio, una nave y seis edificaciones auxiliares así como para la instalación de una grúa.

Fue el pasado 15 de septiembre cuando el Pleno aprobó con los votos del equipo de gobierno (PP) el diseño del nuevo servicio de limpieza por siete años al entender que es «el tiempo necesario y óptimo para la amortización de las maquinarias», ya que con un plazo menor «estaríamos incrementando muchísimo el coste de los servicios de limpieza».

Durante su intervención, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, recordó que el expediente estaba sometido a dictamen de la comisión consultiva, a la espera de poder iniciar la licitación del mismo en el último trimestre de este año y con el objetivo de que el nuevo plan de limpieza para la ciudad arranque en julio de 2026.

El presupuesto destinará un 70% a gastos de personal, aspecto que el concejal ha consideró fundamental. Así, se espera un gasto anual de 27,57 millones de euros para un contrato que también contempla la renovación de vehículos y maquinaria y el desarrollo de sistemas de control basados en tecnologías de telecomunicación e inteligencia artificial.

Desde el Ayuntamiento han defendido que el nuevo contrato va a permitir prestar a la limpieza de calles y playas de forma «más eficaz» con «mínimas molestias» para los vecinos, mediante sistemas optimizados para menor consumo y contaminación que harán que los ciudadanos perciban una «ciudad limpia», sentido en el que además se aplicarán sistemas de inteligencia artificial para aumentar la calidad de unos servicios que estarán dotados de una mayor transparencia, con la difusión de información sobre las actuaciones realizadas.