Un nuevo centro con técnicas de relajación y spa nunca vistas en Almería aterriza en el centro El exclusivo establecimiento tiene previsto abrir antes de final de año en una calle entre la Puerta Purchena y la Rambla Alfareros

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:31

Cada día son más las personas que recurren a técnicas de relajación para combatir el estrés y los ritmos trepidantes que impone la vida moderna. En un mundo donde las prisas y la sobrecarga mental se han convertido en norma, los espacios dedicados al bienestar cobran un protagonismo especial.

Una de las formas más efectivas de desconectar y calmar la ansiedad, además de disfrutar de una placentera sensación de equilibrio y confort, es acudir a un spa. En este contexto, la capital almeriense sumará en breve una nueva opción, un establecimiento que promete revolucionar el concepto de relax urbano al incorporar técnicas y experiencias nunca vistas hasta ahora en la ciudad.

Desconexión del ritmo diario

Almería sumará muy pronto un nuevo punto de encuentro para quienes buscan desconectar del ritmo diario. Se trata de 'Eclipse Spa & Wellness', un innovador espacio de bienestar que abrirá sus puertas en la céntrica calle Marcos, ubicada en el triángulo que forman la Puerta Purchena, la calle Granada y la Rambla Alfareros. Este lugar promete ser, según sus responsables, «un auténtico oasis de relajación» en pleno centro de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por empresarios vinculados al sector turístico, combina arquitectura contemporánea, tratamientos sensoriales y un concepto de descanso integral que no dejará indiferente a los amantes del wellness y que llega con técnicas nunca vistas hasta ahora en Almería.

Un concepto de spa diferente

El nombre elegido para este nuevo concepto de relajación es Eclipse, que contará con varias piscinas temáticas, entre ellas, unas de agua salada, de leche e incluso de cerveza, además de zonas de masajes, fisioterapia y tratamientos corporales personalizados. El objetivo, según el estudio de arquitectura y paisajismo encargado del proyecto, es crear un ambiente envolvente que potencie la sensación de calma desde el primer paso.

La estética del lugar también será protagonista y estará caracterizada por materiales naturales, luz cálida y un diseño fluido pensado para que cada rincón invite al descanso. Es un enfoque actual de centro de bienestar, para buscar una conexión entre cuerpo y mente.

Otras iniciativas en la provincia

Detrás de Eclipse están empresarios ligados al Camping Cabo de Gata, un negocio referente del turismo provincial que ahora diversifica su actividad hacia el bienestar urbano. Aunque la apertura estaba prevista inicialmente para 2024, el proyecto ha tomado cuerpo en los últimos meses y se espera que se pueda disfrutar en las fiestas navideñas, cuando ya estará en funcionamiento, si no hay imprevistos.

El diseño lleva la firma de un estudio especializado en arquitectura y paisajismo, con lo que el resultado final tiene garantizado un acabado elegante y acogedor. Con esta apertura, la oferta de spas en Almería crece, junto a los ya existentes Aire Ancient Baths, Baños Árabes Almeraya, Spa & Belleza Señedo o el del Hotel Barceló en El Toyo.

Acudir a un spa no solo proporciona momentos de descanso, sino que tiene beneficios físicos y mentales. Los tratamientos con agua y las terapias corporales ayudan a mejorar la circulación, aliviar tensiones musculares y favorecer el sueño, además de reducir el estrés y la ansiedad.